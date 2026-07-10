España venció 2-1 a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

Lamine Yamal y Marc Cucurella de España, durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica, en el estadio de Los Ángeles en Inglewood, el 10 de julio de 2026.

Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, España superó a Bélgica en Los Ángeles y vuelve a meterse en semifinales de un Mundial, lo que no conseguía desde 2010, cuando levantó la Copa en Sudáfrica. Charles De Ketelaere había empatado parcialmente para Bélgica en el primer tiempo, quebrando por primera vez en el torneo la valla española de Unai Simón, en la única llegada de peligro que tuvo el equipo dirigido por el francés Rudi Garcia, que pudo aguantar el resultado hasta pocos minutos antes del final.

Primera parte en tablas

Como podía preverse, el partido se armó con Bélgica replegado en bloque bajo y con España arriba, con el control de la pelota, haciéndola circular con serenidad y a veces hasta con parsimonia, a la espera de un cambio de ritmo o un rompimiento a partir del último tramo que les permitiera generar profundidad y penetrar en el área. Lamine Yamal, volcado a la derecha, suele asumir esa responsabilidad, y el joven puntero cumplió, porque las mejores aparecieron por su lado y generó peligro casi en cada pelota que tocó, sobre todo en el segundo tiempo.

Sobre la media hora de juego, Yamal combinó por ese costado con Pedro Porro. El lateral desbordó y mandó el centro para encontrar a Dani Olmo desprendido y solo dentro del área. De primera sacó un buen tiro cruzado y rastrero que Thibaut Courtois alcanzó a tapar, pero dejó el rebote suelto en el área para que Fabián Ruiz, que se metió como titular en lugar de Pedri en la mitad de la cancha —una sorpresiva decisión de Luis de la Fuente, más allá de que el joven volante de Barcelona no había tenido un gran Mundial—, la empuje adentro. Le salió bien la jugada al técnico, como también le saldría después la de otro cambio en el final.

Marc Cucurella de España y Leandro Trossard de Bélgica, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Bélgica en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, el 10 de julio Foto: Etienne Laurent, AFP

Bélgica, tirado atrás, casi no atacó. Kevin De Bruyne, que no había jugado el partido anterior y que ahora volvió a ser titular —el técnico Rudi Garcia tuvo que mover todo el mediocampo, porque en el partido previo se lesionó Amadou Onana, y en el calentamiento para este juego se sintió el capitán, Youri Tielemans—, volvió a aparecer muy poco y falto de inspiración. Tampoco la tocó Leandro Trossard, que venía de hacer un gran partido ante Estados Unidos, mientras que Jérémy Doku, el habilidoso extremo del Manchester City que también volvió a ser titular hoy, fue el jugador belga que más pensó en el arco rival, pero estaba demasiado solo en la ofensiva.

El empate vino con la única jugada del primer tiempo en la que se sumó gente al ataque belga, después de un lateral ofensivo. El intento de un centro desde la derecha fue bloqueado, pero le volvió la pelota a un belga y la segunda jugada encontró desacomodada a la defensa. La pelota llegó al área con un buen centro al primer palo, y De Ketelaere —buen delantero de 25 años que juega en el Atalanta y que venía de hacerle dos goles a Estados Unidos— anticipó de gran forma al defensor español para cabecear, desde el borde del área chica y de pique al suelo, y vencer por primera vez en el Mundial el arco de Unai Simón.

En el banco está la solución

La foto del partido se mantuvo en el segundo tiempo, aunque, con el resultado en tablas, ambos pretendieron darle mayor velocidad y decisión al ataque, que en el caso belga siguió siendo en cuentagotas y con salidas rápidas ocasionales, preferentemente por intermedio de Doku, y en el caso de España con búsquedas tras largas posesiones, que finalizaban casi siempre por el lado de Yamal. Romelu Lukaku entró para la última media hora, pero no tuvo prácticamente ninguna.

Los ataques de la roja prosperaron, pero o bien falló el último pase o la definición, o se chocaron con la resistencia de Courtois, que tuvo un par de tapadas claves. En una de ellas sintió una molestia muscular, pidió el cambio y salió entre lágrimas. Entró a atajar los últimos 20 Senne Lammens, arquero del Manchester United, que sería en parte responsable del segundo y definitivo gol de España.

Lamine Yamal , de España y Joaquín Seys, de Bélgica, durante el partido disputado en el estadio de Los Ángeles en Inglewood el 10 de julio Foto: Valerie Marcon, AFP

Desde el banco volvió a encontrar la solución Luis de la Fuente, tal como había sucedido ante Portugal, para ganarlo en la hora con gol de Mikel Merino, que repitió la hazaña. El jugador de Arsenal entró a los 85, y un par de minutos más tarde recogió el rebote corto que dejó Lammens tras un tiro de afuera del zaguero español, Pau Cubarsí, y le dio a España la clasificación a semis.

España vuelve a ganar con lo justo, pero merecidamente, ante un equipo que se sabía inferior y apostó a intentar resistir los intentos ofensivos del rival y casi lo consigue. El Mundial entra en su recta final y nos entrega la posibilidad de ver un atractivo choque entre franceses y españoles en el camino a la gran final.