Estados Unidos va por mantenerse como crédito local ante Bélgica

La FIFA habilitó a Folarin Balogun, delantero estrella de los norteamericanos, que había sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

Este lunes a las 21.00, en Seattle, se jugará el segundo partido del día por octavos de final. Estados Unidos tendrá una nueva prueba ante su gente: ganarle a Bélgica para llegar a cuartos de final. Ya quedó afuera Canadá, por lo que los norteamericanos intentarán sacar la cara por los anfitriones.

Hasta el momento, los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen quitándose del camino rivales sin grandes problemas, solamente perdieron con Turquía en un encuentro que disputaron con suplentes. La intensidad, la presión alta y la velocidad en ofensiva son características del presente estadounidense que está jugando a un nivel altísimo, lo que lo coloca como un candidato inesperado.

Además, la FIFA eliminó la sanción al delantero Folarin Balogun, quien acumula tres goles en el torneo. El órgano máximo aplicó de oficio el artículo 27 del Código Disciplinario. “Si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, dice el comunicado que marca que la suspensión quedó en suspenso.

El espectáculo está corriendo las líneas, una vez más. Según informó The New York Times , Donald Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la sanción. Trump celebró en su red social Truth la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la sanción y agradeció al organismo por corregir lo que definió como una “gran injusticia”. La resolución llegó luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionara públicamente la expulsión de Folarin Balogun y reclamara una instancia de apelación. La Casa Blanca también se sumó al festejo con un breve mensaje en X: “USA-USA-USA”.

La Federación Belga de Fútbol, por su parte, expresó su rechazo mediante un comunicado. Sostiene que la FIFA aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario, que habilita a suspender una pena ya impuesta, pero recuerda que el artículo 66.4 fija que toda tarjeta roja implica automáticamente una fecha de suspensión. Para la federación, la habilitación de Balogun contradice el criterio aplicado a las demás expulsiones del Mundial.

Bélgica superó a Senegal 3-2 en uno de los partidos más insólitos del torneo, con dos goles en cuatro minutos para obligar el alargue cuando se terminaba el sueño. Los belgas tienen buenos jugadores, pero no han mostrado buenos funcionamientos colectivos en la generalidad, lo que no los coloca como favoritos pese a que los nombres son de calidad garantizada.

Adham Makhadmeh, de Emiratos Árabes Unidos, será el juez principal del encuentro.