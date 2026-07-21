FIFA publicó la lista de nominados para el once ideal del Mundial

El delantero noruego, Erling Haaland, en la previa del partido por cuartos de final frente a Inglaterra, el 11 de julio, en Miami.

Terminado el Mundial, entregados copa y títulos individuales, ahora la FIFA habilitó la votación para que se defina el Dream XI del Mundial 2026 –dicho en castellano simple, el 11 ideal–, equipo que se podrá armar a partir de una lista cerrada de 28 futbolistas seleccionados por posición. A través de la plataforma oficial de FIFA, cada usuario puede armar su equipo ideal y elegir a los jugadores que considere más destacados del torneo.

La nómina incluye cinco arqueros, ocho defensores, nueve mediocampistas y seis delanteros, con fuerte presencia de la campeona España, que aporta seis nombres, y de la subcampeona Argentina, con cinco representantes.

Todos los nominados, puesto por puesto

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina)

Vozinha – Josimar José Évora Dias (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina)

Cristian Cuti Romero (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Pedro Porro (España)

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Dayot Upamecano (Francia)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Ousmane Dembélé (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Luka Modrić (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri Hernández (España)

Lamine Yamal (España)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)

Tras la lista cerrada, quedaron afuera varios jugadores que hicieron un buen Mundial. En el centro del debate por las varias ausencias la más significativa es la del español Pau Cubarsí, elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial, además de sus compatriotas Dani Olmo, Mikel Merino y Aymeric Laporte. También quedaron fuera futbolistas de otras selecciones que tuvieron un torneo destacado, como el argentino Alexis Mac Allister, el francés Aurélien Tchouaméni, el portugués Bruno Fernandes y el marroquí Achraf Hakimi, entre otros.

Cómo se elige

El equipo se define en dos etapas: la preselección de FIFA detallada anteriormente y la votación del público. Antes de abrir el proceso, y sobre la base de 28 elegibles, los hinchas pueden ingresar a la plataforma oficial, eligen un sistema táctico –4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3– y seleccionan a sus 11 titulares. Cada formación enviada cuenta como un voto y, una vez cerrado el plazo, la FIFA contabiliza las alineaciones más repetidas para definir el equipo ideal.

A diferencia de premios como el Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro, que se deciden por criterios estadísticos o por el análisis de un grupo técnico, el 11 ideal surge exclusivamente del voto de los aficionados.