Fútbol femenino: Nacional campeón del Apertura

Las jugadoras de Nacional campeonatos tras el partido con Wanderers por la novena fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo Femenino, el 5 de julio en el Complejo Walter Devoto, en Montevideo. / Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Las tricolores vencieron 7-0 a Wanderers para consagrarse con puntaje perfecto y asegurarse su lugar en la definición del año.

Nacional fue arriba durante todo el campeonato y lo terminó coronando en el mediodía dominical al vencer 7-0 a Wanderers en el Complejo Devoto, en un partido correspondiente a la novena fecha, la última del Apertura.

Oriana Fontán puso el único gol del primer tiempo, en 45 minutos en los que las tricolores fueron superiores pero no pudieron evidenciarlo con solvencia en el marcador.

En el complemento llegó la catarata de goles, Fontán metió dos más y las jugadoras Sofía Olivera, Agostina Márcora, Yamila Dornelles y Jenifer Clara marcaron uno cada una.

Nacional cerró el Apertura con 27 puntos que marcan el puntaje perfecto de las nueve victorias conseguidas; además, tuvo +47 en diferencia de gol. Peñarol, que goleó 6-0 a San Jacinto, esperaba el milagro del triunfo bohemio que no llegó. Las carboneras fueron segundas, mientras que Defensor Sporting terminó en el tercer lugar. Cuando todavía no empezó el segundo semestre, en el que se disputará el Torneo Clausura, el bolso se aseguró participar en la definición del Campeonato Uruguayo.

En la segunda división, el título se definirá entre Central Español y Racing en la tarde del domingo. Las de Sayago visitarán a Cerro y las palermitanas a Boston River. Ambos equipos comparten el liderato con 19 puntos.