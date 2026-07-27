Joaquín Cafaro logró un triunfo en el Campeonato Sudamericano de Automovilismo

Joaquín Cafaro ganó la segunda carrera de la quinta fecha de la temporada del Campeonato Sudamericano de TCR South América en el circuito brasileño de Velocitta, en San Pablo, y le dio a Uruguay Racing Team su primera victoria en la competición. Con un tiempo de 1:35.468 –promediando 129,83 kilómetros por hora–, Cafaro completó la carrera con su Peugeot 308 GTI TCR tras partir desde la pole position gracias a haber terminado décimo el sábado en la carrera 1.

El piloto de 19 años logró establecerse en la punta superando la presión del brasileño Pedro Cardoso, su principal perseguidor durante toda la carrera. El argentino Fabricio Pezzini completó el podio en el tercer lugar. Además de Cafaro, también fueron parte de la competencia los uruguayos Juan Manuel Casella -que llegó 12º- y Enrique Maglione, que fue 18º.

“Estaba necesitando esto, así que estoy feliz. Sabíamos que en este circuito podía llegar a funcionar bien el auto. En la qualy nos faltó un poco, pero lo pudimos redondear con la segunda carrera, así que híper contento. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Realmente hacemos un esfuerzo muy importante”, dijo Cafaro tras la carrera.

Con los resultados de este fin de semana, el líder sigue siendo el argentino Leonel Pernía, que suma 265 unidades y amplió su ventaja en el campeonato por la detención del brasileño Raphael Reis, su máximo perseguidor, por un problema en la homocinética de su auto. Al argentino le siguen los brasileños Reis y Pedro Cardoso con 227 y 194, respectivamente. Cafaro quedó séptimo con 158.

En otros sitios y a otros niveles

El fin de semana se disputó el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y el vencedor fue Lando Norris. El campeón del mundo logró su primer triunfo de la temporada. El piloto de 26 años perdió el liderato en la primera vuelta tras ser adelantado por su compañero australiano Oscar Piastri, pero logró recuperar la posición a mitad de carrera y así obtuvo su duodécimo triunfo en la categoría reina.

Max Verstappen terminó segundo y Kimi Antonelli finalizó en el tercer puesto.

La Fórmula 1 volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.