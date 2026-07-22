Jorge Bava: “Si tengo fuerza es por los jugadores”

Nacional sigue en crisis futbolística, perdió 3-0 con Tigre en el Gran Parque Central y quedó complicadísimo en su chance de continuar en la Copa Sudamericana. El próximo martes deberá jugar en Argentina en busca de la épica.

Jorge Bava contó su sentir: “Estoy golpeado por el partido, no hay excusas. No se jugó bien, encontramos un equipo pragmático que capitalizó sus oportunidades y eso marcó el resultado”. Luego agregó: “El equipo está dolido, pero los veo todos los días y están fuertes, con ánimo y ganas de revertir esto. Todos sabemos que no se está viendo lo que queremos mostrar y soy el responsable de eso. El equipo está de buen ánimo, se brinda al máximo, pero no lo podemos capitalizar en los partidos”.

Se extendió en la respuesta entendiendo el presente: “Es tangible que no lo podemos demostrar por una cosa o por otra. No vale la pena redundar porque no hay excusas. No se está transmitiendo en cancha, los resultados no acompañan y hay un accidente tras otro que nos cambian los partidos, hay que aceptar el momento”.

En el análisis del partido, el entrenador explicó: “Tigre es un equipo muy pragmático, con dos líneas de cuatro bien cerradas. Si empezábamos a jugar frontal les facilitábamos el trámite. No estábamos ocupando los espacios para tener líneas de pase constantes, algo que venimos trabajando e insistiendo. El gol rompe todas las tácticas: uno al principio del partido, otro al final del primer tiempo, y la roja a los cinco minutos del segundo. Ellos fueron prácticos, fuertes en la pelota quieta y en las transiciones. Caímos en eso. Hay que trabajar porque debemos cambiar la cara”.

Bava tomó la responsabilidad del momento y puntualizó aspectos de mejora: “Tenemos claro en la interna que no estamos dando la talla. Somos todos conscientes, yo soy el responsable y sabemos que cada vez queda menos margen. La única manera que conozco de mejorar es trabajando. De 21 partidos, tuvimos expulsiones en un tercio. Es muchísimo y preocupa. Es otro aspecto a mejorar. En algunos partidos lo subsanamos, pero en el fútbol de hoy es mucha ventaja, sobre todo cuando el resultado es adverso”.

El director técnico tricolor reconoció la buena relación con los futbolistas: “Tenemos buena relación con los jugadores. Tratan de hacer lo que les pedimos. Están de acuerdo con la idea y van para adelante, con aciertos y errores. Por eso duele tanto, veo un equipo que se entrega, que está dedicado, que no se pierde un entrenamiento y que está comprometido. Es fútbol, sabemos que estamos en el debe y que los resultados no se dan. Si tengo fuerza es por los jugadores”.