Messi viajó directo a Rosario tras la final del Mundial

Lionel Messi, luego de la derrota frente a España por la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio, en New Jersey.

El capitán eligió regresar directo a su ciudad natal; la AFA, por su parte, definió un retorno de bajo perfil, pese a la voluntad del gobierno de organizar un recibimiento.

Lionel Messi tomó un camino distinto al del resto de sus compañeros después de la final del Mundial. Tras la derrota 1-0 ante España en Nueva Jersey, el capitán argentino decidió no subir al vuelo chárter que trasladó a buena parte de la delegación hacia Buenos Aires y, un día después, emprendió un vuelo particular para instalarse directamente en Rosario y comenzar sus vacaciones.

Según medios argentinos, después de una escala breve en Miami junto a su familia, Messi aterrizó este martes en el aeropuerto Islas Malvinas y se trasladó a su casa de Funes, donde pasará unos días de descanso antes de su regreso al Inter Miami.

Su ausencia del vuelo de la selección fue uno de los datos más llamativos del regreso argentino, que se dio en un tono mucho más discreto que el que se preveía. La delegación que retornó al país aterrizó el lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza y fue recibida por un grupo de hinchas que se acercó a agradecer la participación mundialista. Los jugadores saludaron desde el ómnibus y se dirigieron de inmediato al predio de la AFA para reencontrarse con sus familias y, desde allí, partir rumbo a sus vacaciones o a sus clubes.

Aunque el presidente Javier Milei había expresado públicamente su voluntad de recibir al plantel en la Casa Rosada, e incluso deslizó la posibilidad de decretar un feriado si había caravana, fue algo que nunca pasó. La AFA optó por un regreso sin actos oficiales, no aceptó la invitación y, con la anuencia del plantel, descartó la organización de festejos masivos tras el golpe que significó perder la final.