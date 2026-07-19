España campeón del Mundial: le ganó 1-0 a Argentina

Fabián Ruiz, de España, tras ganar la final del Mundial 2026 ante Argentina, el 19 de julio, en el estadio de Nueva Jersey.

Ferrán Torres, en el segundo tiempo del alargue, puso el único gol en un partido en el que los europeos fueron muy superiores y ganaron con justicia.

Al igual que en Sudáfrica 2010, España ganó 1-0 con gol en el segundo tiempo del alargue, y parece ser el molde del éxito para levantar la Copa del Mundo. Los europeos fueron muy superiores, como pocas veces se vio en una final, y se coronaron justamente. Argentina terminó con diez, sin delanteros y con la pareja de zagueros lesionada.

La selección española fue la mejor defensa del torneo, solamente recibió un gol ante Bélgica. Movimientos tácticos perfectos, un buen triángulo defensivo y, sobre todo, la importancia de defenderse con la pelota. Justo campeón, otra vez el mejor del planeta fútbol.

Uno cómodo, el otro no

El primer tiempo se jugó al ritmo que impuso España. En los primeros diez minutos hubo intensidad y un par de veces los europeos pisaron el área con timidez. Con el transcurso del juego, el toqueteo de los de Luis de la Fuente fue certero pero cansino, con paciencia para arriesgar en el momento justo donde Argentina daba la mínima ventaja, cosa que pasó poco y, cuando sucedió, apareció Emiliano Martínez.

Los dos equipos se pararon 4-3-3, pero en la movilidad la selección española fue un 2-4-4. Jugó con el libreto claro y no se aburrió. Rodri fue el eje en la mitad de la cancha, Marc Cucurella y Pedro Porro fueron más punteros que laterales y Dani Olmo se paró como segundo delantero, cerca de Mikel Oyarzabal. El que estuvo poco claro, nuevamente, fue Lamine Yamal.

Argentina marcó al hombre, con Nicolás González retrocediendo por izquierda y Rodrigo de Paul por derecha. Los zagueros tomaron la referencia personal de Olmo y Oyarzabal por toda la cancha y Julián Álvarez se hundió para colaborar en la marca por el medio.

Con la pelota, el equipo de Lionel Scaloni intentó transiciones rápidas porque Aymeric Laporte y Pau Cubarsí jugaron adelantados, y cuando la albiceleste buscó en largo, Unai Simón ofició de líbero. Lionel Messi prácticamente no tuvo contacto con el balón en su zona de influencia, debió retroceder a buscar atrás de la mitad de la cancha, lejos del arco rival.

Con pocas situaciones de gol y un buen dominio español, se fue el primer tiempo de la final del Mundial, dejando paso al show que tuvo Madonna –que salió de la mano con Ronaldo y Ronaldinho–, Justin Bieber, Shakira, la banda de K-pop coreana BTS y hasta una imagen de Pelé con inteligencia artificial, entre otros famosos que fueron parte.

Marea roja

Argentina pasó al 4-4-2 con Leandro Paredes. Empezó a compartir más la tenencia de la pelota y presionó más ordenado. Una vez que España entendió la nueva postura del rival, empezó a soltar a Porro por derecha y a romper la presión utilizando a Yamal como señuelo y rompiendo por el medio.

Ferrán Torres, tras convertir el gol ante Argentina, el 19 de julio, en Nueva Jersey. Foto: Franck Fife, AFP

Hasta la pausa de hidratación, la albiceleste se volvió a hundir y los europeos llenaron el área de centros. Dibu Martínez tuvo un par de atajadas, una en un remate de Dani Olmo y otra ante un cabezazo a boca de jarro de Ferrán Torres. La mala noticia para los sudamericanos fue la salida de Cuti Romero, perdiendo a su pareja de zagueros titulares, ya que en el primer tiempo había salido Lisandro Martínez.

Tras el refresco, Argentina decididamente se paró en bloque bajo y aguantó como pudo, con el Dibu Martínez convirtiéndose en figura. España movió el balón por todos lados, pero no pudo romper el cerrojo, y de cara al alargue solo se conformó con jugar con uno más por la clarísima expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla. Pudieron ser dos los hombres de menos en la albiceleste, ya que Paredes, amonestado, hizo tres faltas luego de ver el cartón, la última con violencia merecedora de repetición de tarjeta.

Justicia divina

España siguió dominando en el alargue, tal cual lo había realizado durante el tiempo regular. De hecho, en el primer chico anotó un gol, que pareció lícito, pero Slavko Vinčić anuló por una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. El VAR no dijo lo contrario.

En el amanecer del segundo período, Porro mandó un centro al segundo palo e Iñaki Williams se la bajó notable a Ferrán Torres, quien convirtió con zurdazo para campeón.

Argentina estaba totalmente replegado, con uno menos y sin delanteros a excepción de Messi, aunque a veces sea suficiente para ilusionarse. Intentó la albiceleste, pero España se defendió con la pelota, lo que generó el grito de “ole, ole” de la tribuna al ritmo del toque corto.

Los sudamericanos se despidieron sin generar peligro en 120 minutos, España con la segunda copa en los últimos 16 años. En ese lapso de tiempo, nadie ganó más.