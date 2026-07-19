La FIFA estrenó su primer show de entretiempo: música, estrellas globales y un fin educativo

Shakira durante el espectáculo del entretiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 19 de julio, en Nueva York, Estados Unidos.

Inspirado en el Super Bowl, la final del Mundial 2026 estrenó un show de entretiempo producido por Global Citizen y curado por Chris Martin, con estrellas como Madonna, Shakira y BTS, en apoyo a un fondo educativo de FIFA.

La FIFA inauguró el primer show de entretiempo en una final de la Copa del Mundo, en un formato inspirado en el Super Bowl de la NFL. En la final del Mundial 2026, disputada en el New York New Jersey Stadium, se realizó por primera vez un espectáculo musical en el descanso del partido, con un elenco de estrellas internacionales y un componente solidario de la FIFA Education Fund.

El show de medio tiempo fue producido por Global Citizen y curado por Chris Martin, cofundador de Coldplay, en el marco de la alianza de cuatro años entre la organización y la FIFA. La iniciativa vinculó entretenimiento y activismo: por cada entrada vendida para el Mundial, la FIFA dona un dólar al fondo educativo, que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol en comunidades vulnerables.

Madonna, Shakira y BTS encabezaron el espectáculo en el entretiempo de la final, con una duración de 11 minutos, que marcó el debut del formato “halftime show” en la historia de la Copa del Mundo. Junto con ellos participaron Justin Bieber, Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22, en una puesta en escena que combinó pop, música sinfónica y un coro escolar. Shakira y Burna Boy interpretaron además la canción oficial del Mundial 2026.

El fondo FIFA Global Citizen Education Fund fue presentado en 2025, durante la cumbre Global Citizen NOW, como un programa destinado a movilizar recursos de filántropos, empresas y público general para fortalecer sistemas educativos y proyectos que integren fútbol y aprendizaje. Desde su lanzamiento ya otorgó 27 subvenciones a organizaciones comunitarias en diez países, y la meta es alcanzar los 100 millones de dólares al cierre del Mundial 2026, con la mitad de los recursos orientados al programa Football for Schools, desarrollado por FIFA y UNESCO.