Tras reuniones, el paro en el fútbol sigue vigente

El fútbol uruguayo continúa detenido y, por ahora, sin fecha de retorno. Pese a una jornada de reuniones y a una propuesta concreta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Mutual de Futbolistas decidió mantener el paro a la espera de nuevas definiciones.

Este martes, el ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó un encuentro con autoridades de la AUF y del gremio de jugadores, donde también estuvieron otros involucrados, como el Comando de la Policía Nacional, el jefe del Estado Mayor, el director de la Guardia Nacional Republicana y el director de Seguridad en el Deporte. La intención del ministro fue encarrilar la situación tras los episodios de violencia del fin de semana. Mientras la investigación judicial sigue abierta, el foco estuvo puesto en las condiciones de seguridad y en eventuales cambios normativos.

Uno de los movimientos claves fue la presentación de la AUF de una propuesta para modificar el Código Disciplinario, un reclamo que la Mutual considera fundamental para reforzar las garantías en la actividad. El documento será analizado por la directiva del gremio y, en caso de prosperar, deberá pasar por el Congreso de la AUF. El presidente de la Mutual, Diego Scotti, valoró los avances en el diálogo, aunque evitó adelantar definiciones. “Recibimos una propuesta que vamos a evaluar y trasladar a la directiva”, señaló en Carve Deportiva, y remarcó que cualquier decisión dependerá de lo que surja en las próximas horas.

Más allá del tono constructivo, el trasfondo sigue siendo de preocupación. Scotti insistió en que los episodios de violencia se han vuelto reiterados y que esa acumulación es la que lleva a que se sostenga la medida gremial. También apuntó a la necesidad de actuar con cautela mientras la Justicia avanza en la investigación, que ya incluye declaraciones de distintos actores. En paralelo, durante la reunión se revisaron los operativos de seguridad y los hechos ocurridos tras el partido entre Rentistas y Cerrito.

Más allá de que Scotti consideró que “la reunión fue positiva” porque “se esclarecieron varias cosas también de los operativos y de lo que sucedió”, el paro se mantuvo. El presidente dijo que es necesario “tener alguna reunión más”, instancias de trabajo que seguramente sean este miércoles. La necesidad de la gremial es juntar más elementos que le den la convicción necesaria para levantar las medidas.

Calendario ajustado

Mientras los diferentes actores del fútbol se reúnen para buscar soluciones, la Mesa Ejecutiva trabaja en silencio planificando el cronograma de partidos para cuando el torneo vuelva. En Primera División, los encuentros que se intentarán recuperar el próximo fin de semana son los pendientes: Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing, Torque-Danubio y Defensor Sporting-Liverpool. Si eso sucede, el cierre del Intermedio se trasladará para el fin de semana entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. La final, en tanto, se jugará el miércoles 5, una decisión que apunta a aprovechar la ventana sin actividad internacional y evitar demoras en el arranque del Clausura, previsto para el 8 de agosto.