La B: Plaza Colonia volvió a la cima

Fénix, Cerrito y Oriental de La Paz están a un punto; hoy se cierra la fecha y si Atenas de San Carlos gana será puntero junto a los colonienses.

La Segunda División profesional del fútbol uruguayo está apasionante. Quedan cuatro fechas para terminar la primera ronda y es muy difícil presagiar el futuro en el ascenso y en el descenso.

Los dos primeros de la Tabla Anual suben directo, mientras que los ubicados entre el tercer y el sexto lugar juegan playoffs por el ascenso restante. La salvedad marca que Fénix ingresará sí o sí a playoffs por salir campeón del torneo Competencia; esto será si no consigue un premio mayor en la colocación del año. Abajo, los últimos dos por promedio, descienden.

Nuevo líder

Plaza Colonia le ganó 1-0 a La Luz con gol agónico de Ezequías Redín a los 93 minutos. Los dos jugaban con diez por las expulsiones de Diego Villalba en el local y Jonathan Baeza en la visita. Tras este resultado, Julio Fuentes fue cesado de la conducción técnica del merengue.

Oriental de La Paz se bajó de la cima al perder con River Plate, Inti López y Cristian Techera anotaron para el darsenero, mientras que Benjamín Núñez, que se despidió para jugar en Nacional, anotó el único gol de los celestes.

Fénix aprovechó al vencer 2-0 a Huracán con doblete del zaguero Guillermo Pereira, mientras que Cerrito empató 0-0 con Tacuarembó en el Goyenola y no pudo quedar como único líder.

Las puertas quedaron abiertas para Atenas de San Carlos, que cerrará la fecha visitando a Miramar Misiones en el Charrúa; si ganan los carolinos, igualarán la línea de Plaza.

Arde el descenso

Paysandú, que venía de capa caída, le dio vuelta el partido a Rentistas en el Complejo. Los locatarios comenzaron ganando con gol de Horacio Sequeira, pero los sanduceros lo dieron vuelta con tantos de Juan Silveira y Ulises Márquez, pese a jugar todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Gabriel López. Los blancos siguen en zona roja, pero duplican y se ilusionan con mantener la categoría.

El otro que está inmerso en la parte baja es Uruguay Montevideo, que perdió 1-0 con Colón con el gol de Andrés Olivera en la noche dominical del Palermo con mucha lluvia.

Posiciones

Plaza Colonia lidera con 25; Fénix, Oriental y Cerrito tienen 24; Atenas y Huracán, 22; Colón, 21; Rentistas, 20; River Plate, 18; Miramar, La Luz y Tacuarembó, 17; Uruguay Montevideo, 16; cierra Paysandú con 11.