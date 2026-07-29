La Proa potencia el ajedrez regional con un ITT que entregó dos normas de Maestro Internacional

El brasileño Matheus Ribeiro se consagró campeón del II Torneo Internacional de La Proa con siete puntos, y tanto él como el argentino Luca Petti obtuvieron su primera norma de Maestro Internacional.

El II Torneo Internacional (ITT) de La Proa dejó una edición que se cerró con un balance muy positivo. Disputado en la Facultad de Ingeniería bajo el sistema todos contra todos, el certamen tuvo como campeón al brasileño Matheus Ribeiro, que se quedó con el primer puesto con siete puntos, seguido por los argentinos Franco Villegas y Luca Petti.

Más allá del podio, el dato que marcó la diferencia fue la obtención de dos normas de Maestro Internacional en un mismo torneo, algo inusual en estos eventos cerrados. Ribeiro y el rosarino Petti lograron en Montevideo la primera norma de sus carreras, un hito que la organización subrayó por su carácter excepcional.

“Los ITT se hacen justamente para que los jugadores puedan buscar normas, pero es tan difícil conseguirlas que muchas veces no se obtiene ninguna y, con suerte, aparece una. Que en un mismo torneo se den dos es muy raro”, señalaron desde La Proa al hacer balance de la competencia.

Facultad de Ingeniería, el 26 de julio. Foto: Club de ajedrez La Proa.

El club también resaltó que este tipo de torneos empiece a repetirse en Uruguay con una frecuencia cercana a los cuatro meses, lo que permite que los ajedrecistas locales aspiren a normas internacionales sin necesidad de viajar al exterior y tengan un calendario más estable para proyectar su carrera.

Entre los uruguayos, el mejor clasificado fue el maestro FIDE Diego Carbone, que terminó quinto con 4,5 puntos.

En paralelo al ITT se disputó el torneo Plus 1700, donde el título quedó en manos del joven Ariel Miller, de 19 años. Además de la victoria, Miller obtuvo un cupo para el próximo ITT previsto para diciembre, condicionado a que cumpla con el puntaje Elo mínimo exigido para participar. En la premiación, el ganador contó que se preparó de forma específica para este campeonato y dejó un mensaje para los jugadores más jóvenes: insistió en que el estudio y el trabajo sostenido terminan traduciéndose en resultados.