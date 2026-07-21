La Proa reúne a maestros de Uruguay, Argentina y Brasil en un torneo internacional

Torneo de ajedrez organizado por el club La Proa, el 22 de marzo, en el barrio Buceo. Foto: Gianni Schiaffarino

El ITT Ruben Hipogrosso se jugará desde el 20 al 26 de julio en la Facultad de Ingeniería, con diez jugadores titulados y partidas válidas para el ranking internacional de la FIDE.

El club de ajedrez La Proa organizará, desde el lunes 20 de julio, un Torneo Internacional de Títulos (ITT) que reunirá en Montevideo a varios de los mejores ajedrecistas de la región. La competencia, bautizada ITT Ruben Hipogrosso, se disputará del 20 al 26 de julio en la Facultad de Ingeniería (FING) de la Udelar y será válida para el ranking internacional de la FIDE, en un formato que permitirá a los participantes sumar puntos Elo y aspirar a normas de título.

El máximo favorito según el ranking inicial será el Maestro FIDE argentino Luca Giovanni Petti, que llega con 2.357 puntos Elo y encabezará la grilla de preclasificados. Lo seguirán el brasileño Matheus Mendes Domingues Ribeiro, también Maestro FIDE, con 2.345 puntos, y el Maestro Internacional argentino Franco Villegas, con 2.337. La nómina extranjera se completa con los argentinos Ian Ocampos (2.325) y Juan Martín Ibarra, Maestro Internacional con 2.273.

La representación uruguaya estará liderada por el Maestro FIDE Diego Carbone (2.248) y el Maestro Internacional Claudio Cóppola (2.245), además de Facundo Domínguez, Nicolás Kulik y Eduardo Elena. En total, serán diez jugadores titulados los que integren el cerrado internacional.

Para los representantes locales, el certamen supone una oportunidad poco frecuente de medirse en casa con maestros de alto Elo y pelear punto a punto por un avance en la clasificación internacional.

El ITT Ruben Hipogrosso se jugará a nueve rondas, con un ritmo de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, bajo el arbitraje de Edgardo Cámpora.

Más juego

En paralelo al torneo cerrado, La Proa realizará un festival ajedrecístico en la FING, con siete competencias en total. Además del ITT, se disputarán torneos abiertos Plus 1700 y Sub 1700 válidos para Elo FIDE, un torneo para jugadores sin Elo y pruebas juveniles en categorías sub 8, sub 10 y sub 12. El objetivo es que la presencia de maestros internacionales conviva con la participación de niñas, niños y aficionados que dan sus primeros pasos en la competencia formal.