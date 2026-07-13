Peñarol, el último campeón, volverá a ser candidato mientras que Defensor Sporting apuntó fuerte con la llegada de Juan Santiso y Bernardo Barrera; Nacional y Aguada cambiarán mucho su plantel.

Peñarol fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Si bien faltan entre dos y tres meses para el arranque de una nueva temporada, el mercado de pases fue feroz y la mayoría de los equipos ya están armados para afrontar nuevos desafíos.

Cada equipo puede tener hasta cinco jugadores uruguayos mayores de 23 años, y tres fichas innominadas que no tienen ningún tipo de restricción en edad y nacionalidad. El resto del plantel se completará con menores de 23 años.

El campeón mantiene la base

Peñarol mantendrá a Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres y Martín Rojas, todos jugadores de selección. Santiago Calimares pasará a ser ficha mayor, mientras que Federico Bavosi es la única salida confirmada. Skyler Hogan volverá a ser uno de los extranjeros, mientras que Cristopher Perry se sumará como segundo foráneo. Le resta contratar un jugador.

En cuanto a los menores de 23, el carbonero está cerca de cerrar la contratación de Lucas Rodríguez, jugador de selección que estaba en Minas Tenis de Brasil, una incorporación de calidad. Nicolás Lema y Conrado Heilmann repetirán en el equipo. Leandro García Morales será el entrenador.

Los enemigos

Por las contrataciones realizadas hasta el momento, Defensor Sporting parece ser el segundo equipo en disputa. Sumó a Juan Santiso, Mateo Giano y Bernardo Barrera, para sumarse a Federico Soto y Mateo Bianchi.

Nacional bajó el perfil, mantiene a Patricio Prieto, Gianfranco Espíndola y Pablo Gómez, que pasó a ser ficha mayor. Volvió Gastón Semiglia, campeón en la temporada 2024-2025, e Ignacio Xavier. Como sub 23 incorporó a Thomas Araújo.

Aguada es otro que cambió una base que mantuvo durante años. No estará Donald Sims, y también salieron Santiso, Federico Pereiras y Joaquín Osimani. Se quedarán Santiago Vidal, Agustín Zuvich y Joaquín Rodríguez, que pasa a ser ficha mayor. Además, se sumó Agustín Da Costa. Matías Espinosa será el sub 23 más destacado.

Los tres equipos mantendrán a sus entrenadores; Gonzalo Brea, Álvaro Ponce y Leandro Taboada, respectivamente. El nivel de los extranjeros a contratar será determinante para saber el potencial de estos equipos.

Por otros barrios

Hebraica y Macabi solo mantuvo a Federico Haller y a Leonardo Zylbersztein como entrenador. Se sumaron Santiago Tati Fernández, Manuel Romero, Martín Trelles y Nicolás Catalá. Jaylen Canty volverá a ser uno de los extranjeros.

Malvín continuará con Pablo López al mando del equipo. Siguen Kiril Wachsmann y Marcel Souberbielle, quien casi no pudo jugar la temporada anterior por una lesión. Se incorporarán Salvador Zanotta, Manuel Oyenard y Fernando Salsamendi, brasileño de madre uruguaya que estaba jugando en su país natal. El jugador de selección, Nicolás Hueso Martínez, continuará su carrera en Quimsa, de Argentina.

Biguá repatrió a Donald Sims, que fue bicampeón con la institución. Además estarán Sebastián Ottonello, Theo Metzger y Federico Pereiras, que retornó al equipo donde se formó. En principio, solo contrataría a dos extranjeros más, completando el plantel con juveniles que conforman una de las mejores canteras del país.

Unión Atlética continuará con Gonzalo Fernández como entrenador. Manuel Saavedra, Rodrigo Brause, Guillermo Souza, Mateo MacMullen y Mauro Zubiaurre serán las fichas mayores. Agustín Irastorza será uno de los sub 23.

Urunday Universitario se quedará con Mateo Sarni, Santiago Massa y Nahuel Amichetti, buscando repetir la buena campaña que lo tuvo como una de las sorpresas positivas de la temporada pasada, ingresando a playoffs. Además, incorporó a Agustín Gentile, desde Aguada, y a Octavio Medina, desde Malvín.

Goes continuará con Marcelo Signorelli como entrenador, fue de los equipos que sorprendió al armarse rápido pese a no tener grandes aspiraciones. Tendrá a Emiliano Bonet, Juan Ignacio Ducasse, Manuel Mayora, Agustín Méndez y Xavier Cousté. Juan Ignacio Dos Santos será uno de los sub 23.

Los ascendidos Larrañaga y Atenas se están armando de a poco. El milrayitas tendrá a Gustavo Panchi Barrera; además, pretende a Facundo Medina y Fernando Verrone. Arranca con tres puntos de sanción en la tabla. El equipo de Palermo será dirigido por Mauricio Rodríguez y está muy cerca de cerrar a Luciano Planells, Joaquín Osimani es otro nombre que puede llegar.