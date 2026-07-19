Los jugadores de Real Madrid anotaron 19 goles y establecieron un nuevo récord

Federico Valverde tras anotar el tercer gol en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City, en el Santiago Bernabéu, el 11 de marzo. Foto: Pierre-Philippe Marcou, AFP

La cifra estaba en 18 y se había logrado en tres oportunidades diferentes.

El partido por el tercer puesto en el que Inglaterra venció a Francia no pasó desapercibido. Hubo un resultado abultado, diez goles en un mismo encuentro y un nuevo récord establecido en mundiales, aunque en esta oportunidad la estadística vincula a un club.

Entre los futbolistas que disputaron la temporada 2025-2026 por Real Madrid anotaron 19 goles; hubo ocho del francés Kylian Mbappé, seis del inglés Jude Bellingham, cuatro del brasileño Vinícius Júnior y uno del turco Arda Güler. Tres de ellos fueron anotados en el encuentro sabatino por el premio consuelo.

La cifra ya quedó marcada, porque no habrá ningún integrante de la plantilla madridista en la final dominical, y eso que juega España. Si bien Marc Cucurella firmó con el equipo de la capital española días antes del torneo, no cuenta porque comenzará a jugar en la siguiente temporada.

Hasta ayer era una marca poco conocida, que la ostentaban otras tres instituciones: el Honved de Hungría en 1954, el Bayern Múnich de Alemania en 2014 y el París Saint Germain de Francia en 2022.

Para los húngaros, mucho tuvo que ver la actuación de Sándor Kocsis, que anotó 11 goles en cinco encuentros, es el mejor promedio de tantos de un futbolista en la historia de los mundiales. Además, el capitán Ferenc Puskás puso cuatro y Zoltán Czibor los tres restantes.

Con la globalización y la cantidad de encuentros jugados en cada Mundial, este número irrisorio de tres jugadores de Hungría quedó más cerca de ser alcanzado. En Brasil 2014, Bayern Munich se sumó con 18 goles divididos en futbolistas de varias nacionalidades. El alemán Thomas Müller convirtió cinco, el holandés Arjen Robben y el suizo Xherdan Shaqiri tres cada uno, el croata Mario Mandžukić dos y el estadounidense Julian Green y Mario Götze uno cada uno, el del alemán fue en el alargue de la final para darle el título a su país ante Argentina.

La cifra alcanzada por París Saint Germain estuvo fundamentada en el rendimiento de sus estrellas: Mbappé hizo ocho goles y Lionel Messi, siete. Además, Neymar convirtió dos y el español Carlos Soler el restante.