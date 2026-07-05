Maxi Araújo: “Representar a Uruguay fue, es y siempre será un honor”

Maximiliano Araújo hizo dos de los tres goles de Uruguay en el Mundial. Es, si se quiere, uno de los pocos jugadores que estuvo con el nivel indicado a la hora señalada. El extremo, tras los días de vacaciones, habló del golpe más duro de su carrera en su cuenta de Instagram, con un texto largo que arranca en la fe y termina en la promesa de volver. “Jesús dijo muévete como si todo fuera a salir bien, porque así será, en lo incierto te proveeré”, escribió, citando un versículo vinculado a Mateo 17:20.

En el posteo, atravesado por el orgullo y el dolor, el goleador celeste en la Copa del Mundo 2026 vuelve al origen y al barrio. “Hay sueños que uno imagina durante toda la vida, pero cuando llegan superan cualquier cosa que había soñado”, comienza. Y continúa dándole paso a su infancia: “Desde que jugaba a la pelota en el barrio, soñaba con vestir la camiseta de mi país. Haber tenido la posibilidad de hacerlo en un Mundial y con mi familia en la tribuna es una sensación que jamás voy a olvidar”, escribió el extremo.

La experiencia mundialista, además del cumplimiento de un sueño, también es para él algo que excede lo imaginado. Ese contraste Maxi lo deja en palabras: “Justamente por todo lo que representaba, también cuesta aceptar el final, por todo el trabajo y la ilusión que teníamos”, reconoce. “Queríamos escribir una página importante para nuestro país y darle una alegría a toda la gente que siempre estuvo con nosotros. No haberlo conseguido duele y mucho”, admite.

Araújo no usa la palabra fracaso, pero la idea está presente en la frustración y en la dificultad para procesar la despedida. El dolor, sin embargo, convive con algo que él coloca por encima de todo: “Aun así, el orgullo de haber defendido estos colores es más grande que cualquier otra cosa”, afirma, ubicando la camiseta de la selección por encima de todo.

Con respecto a la relación con la gente, Maxi agradece “especialmente a cada uruguayo que nos acompañó, que viajó, que alentó y que creyó en nosotros hasta el final”. “Sentimos ese cariño en cada momento y es una sensación que nunca vamos a dejar de valorar”, agregó, en un mensaje dirigido tanto a quienes estuvieron en las tribunas de los estadios del Mundial como a quienes siguieron la campaña desde Uruguay.

El cierre del texto mira hacia adelante. Araújo asegura “la motivación de seguir trabajando para volver a tener el privilegio de vestir esta camiseta”. “Porque representar a Uruguay fue, es y siempre será el mayor honor que puedo tener como futbolista”, subraya.