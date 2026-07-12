Durante el partido entre Argentina y Suiza, el 12 de julio , en Kansas.

Por primera vez estarán las primeras cuatro selecciones del ranking FIFA; además, es la tercera ocasión en que los cuatro mejores son campeones del Mundial.

El Mundial 2026 viene siendo un gran triunfo de Gianni Infantino en cuanto a la organización deportiva. La participación de 48 selecciones lo hizo menos exclusivo pero eso no repercutió en el nivel competitivo de los partidos.

Aun así, llegaron a la definición equipos que se presagiaban como candidatos. El ranking FIFA se hace desde diciembre de 1992 y es la primera vez que los cuatro mejor rankeados están en semifinales. Es la novena edición del Mundial desde que se implementó esta forma de clasificar a los países a nivel futbolístico.

Al momento, la clasificación marca que Francia está primero, Argentina en segundo lugar, España se coloca tercero en el podio e Inglaterra en el último lugar. Podrán existir cambios más abajo, pero nadie desbancará a los cuatro fantásticos. Con antecedentes históricos, entre el martes y el miércoles se jugarán dos cruces absolutamente esperados.

La albiceleste fue la que tuvo el camino más sencillo respecto a la calificación previa de sus rivales. Llegó a semifinales sin chocar con una selección del top 10 del ranking FIFA ni campeones del Mundo.

Duelo de campeones

El Mundial 2026 se definirá entre selecciones que ya fueron campeonas del mundo, por lo que el grupo selecto de ocho consagrados seguirá intacto. Brasil tiene cinco títulos, Italia, Alemania y Uruguay 4, Argentina 3, Francia 2, Inglaterra y España 1. El resto saben que existe, pero no conocen el peso.

Será la tercera vez que las semifinales estarán integradas únicamente por selecciones que levantaron la copa. La primera vez fue en México 1970, donde se coronó Brasil jugando un fútbol maravilloso que todavía sigue en la retina de quienes lo disfrutaron, en vivo o diferido.

Los brasileños derrotaron 3-1 a Uruguay en Jalisco. Luis Cubilla cargó en sus hombros la ilusión celeste, pero Clodoaldo, Jairzinho y Rivelino se encargaron de derribar la chance. Ese día se dio el “no gol” más famoso de la historia: cuando Pelé dejó pagando a Ladislao Mazurkiewicz sin tocar el balón, hizo que la pelota pasara por un lado, amagó y corrió por el otro. Hizo lo más difícil y falló en lo fácil: definió apenas afuera.

En la otra semifinal, Italia venció 4-3 a Alemania Federal en el estadio Azteca, en lo que en la época se denominó “el partido del siglo” y que todavía aparece como uno de los encuentros más épicos en la historia de los mundiales.

En 1990 las dos semifinales terminaron 1-1 y se definieron desde el punto de penales, donde ambos ganadores se impusieron 4-3 en la tanda. En San Paolo, de Nápoles, donde Diego Armando Maradona era ídolo, jugaron Argentina e Italia y Sergio Goicoechea pasó de arquero a héroe. En Turín, Alemania Federal despachó a Inglaterra, los germanos luego fueron campeones.