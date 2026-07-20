Santiago Silva, de Danubio y Néstor Camacho, de Guaraní, durante un partido de la Copa Sudamericana en el estadio Centenario (archivo, 2023).

El volante ya fue inscripto en la nómina de la Copa Sudamericana; Francisco Calvo está en duda para enfrentar a Tigre por esguince de tobillo.

Nacional le ganó la puja a Independiente de Avellaneda y se quedó con la contratación de Santiago Silva. El volante de 21 años llegará por un año y medio al tricolor, a préstamo desde Huachipato, de Chile. En el primer semestre jugó 27 partidos divididos en cinco torneos distintos, entre certámenes nacionales e internacionales, anotó un gol.

El futbolista surgido en Danubio mide 1.77 y fue parte de los procesos de selección uruguaya en categorías formativas. Jugó seis encuentros amistosos con la categoría que se consagró en el Mundial sub-20 de 2013, pero no fue citado ni al Sudamericano ni a la Copa del Mundo.

El volante deberá extender su contrato con Huachipato -que vencía en diciembre de 2027- y ahí el bolso tendrá una opción de compra por el 50% de la ficha. Además, la cesión tiene un cargo de 150.000 dólares que la institución de La Blanqueada deberá desembolsar. Silva ya fue sumado a la lista de buena fe para la Copa Sudamericana y se encuentra en Uruguay, a la espera de la prueba física para quedar 100% habilitado para firmar su vínculo con Nacional.

El tricolor jugará este martes frente a Tigre por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central, a las 19.00. El costarricense Francisco Calvo, con esguince de tobillo, está en duda para el encuentro, mientras que Tomás Viera está suspendido.

Se evaluará a Agustín Dos Santos, quien está entrenando normalmente con sus compañeros luego de la conmoción que sufrió en el debut del segundo semestre ante Danubio, lo que lo llevó a perder el conocimiento y ser sustituido en los primeros minutos de ese partido.