Se presenta la obra teatral Ladies Football Club

En Carmelo, e interpretada por estudiantes de la EMAD, la propuesta relata con humor, ironía y emoción la historia del primer equipo de fútbol femenino compuesto por obreras de una fábrica de municiones en Inglaterra.

Este viernes a las 20.00 en el teatro Uamá de Carmelo, Colonia, con entrada libre y gratuita a través de Redtickets, 11 estudiantes de cuarto año de la carrera de Actuación de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu (EMAD) presentarán la obra teatral Ladies Football Club, del dramaturgo italiano Stefano Massini, bajo la dirección del docente Fernando Toja, como parte de una actividad de extensión. La versión es tomada de la experiencia en España y adaptada por la docente de la EMAD Laura Pouso.

La pieza teatral trata sobre el primer equipo de fútbol femenino en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, que toma el nombre de un club británico formado a finales de 1894 –British Ladies Football Club–, pero la historia se basa en un equipo que tomó notoriedad en 1917 llamado Dick, Kerr Ladies, un grupo de obreras de la fábrica Dick, Kerr and Co., que producía municiones para la guerra.

Según la recolección de datos de la periodista argentina Ayelen Pujol en su libro ¡Qué jugadora!, el equipo de las Dick Kerr nace como desafío a jugar –a los varones que se encontraban en la fábrica– un partido rápido en medio de un descanso, en el que resultaron ganadoras. El jefe de la oficina propuso que se establecieran como equipo y lo que se recaudara en cada encuentro se destinaría a los heridos de la guerra. Debutan ante otro equipo de trabajadoras, en este caso de la fábrica Arundel Coulthard Foundry, en la Navidad de 1917, con un público cercano a 10.000 personas y con una recolección de 600 libras.

Los movimientos feministas en la primera parte del siglo XX, como las Sufragistas que lucharon por el derecho al voto, también trajeron consigo el afán de expansión de conquistas; el fútbol, un territorio validado para hombres, fue un nuevo espacio de lucha por el derecho al juego. Y es que en esa época de guerra las mujeres tuvieron que suplantar a los hombres –que fueron reclutados como soldados ingleses– en el trabajo y ganaban presencia en nuevos lugares. Por lo que a partir de las Dick Kerr surgieron varios equipos de obreras y competencias, hasta 1921, cuando la Asociación Inglesa de Fútbol prohibió que las mujeres jugaran al fútbol por casi 70 años.

Una obra que contar

Las estudiantes trabajaron durante todo el semestre para que la obra fuera el examen final de aprobación del curso Práctica Profesional III, en el último año de la carrera. La elección de la propuesta estuvo a cargo de la dirección de la EMAD y los docentes, que eligen las obras a trabajar durante el semestre con el fin de que se cumplan ciertos fines pedagógicos. “A principios de año, con nuestro docente Fernando Toja, estuvimos trabajando y buscando un lenguaje que fuera más desde lo físico, no tanto un abordaje psicológico”, contó Mariana Castro, una de las estudiantes.

La obra mezcla humor, ironía, drama y lo musical para contar las historias de 11 mujeres pioneras del fútbol femenino. Mariana agregó que la obra es “muy dinámica, que tiene muchas entradas, salidas, juego de coros. Estamos todas en escena todo el tiempo”. A lo que Antonella Peluffo complementó que Toja acercó el texto de Massini por la particularidad de trabajar con personajes femeninos y por ser “una obra reciente, súper vigente, a pesar de estar hablando de algo que pasó hace 100 años”. La obra “te va llevando desde la empatía y de una manera muy sensible, desde el ver y conocer estas historias de estas mujeres, a atravesar la situación de conflicto mundial, pero al mismo tiempo el conflicto femenino en el fútbol”, añadió.

Massini instaló un estilo del dramaturgo alemán Bertolt Brecht en la obra, en el que “cuenta hechos históricos y lo replantea al hoy, con la lectura de ayer. No solo cuenta la parte histórica, sino la humanización de esos seres que existieron y que reflejan la conducta de comportamiento de hoy”, dijo Toja.

También a las estudiantes les pareció un texto “interesante porque es difícil encontrar obras de teatro con 11 mujeres que tengan una participación tan equitativa; por lo general hay una protagonista femenina o es minoría de mujeres en una obra”, dijo Abril Rodríguez. Además, la obra posibilitó “la construcción de personajes contundentes; las historias de estas 11 mujeres son todas relatadas y cada una tiene una característica propia, algo que las diferencia del grupo”, sumó Agustina Arias.

Sobre la selección de la obra, Mariana apuntó a una analogía del fútbol con el teatro: “El fútbol, al ser un deporte de equipo, tiene mucha cercanía con el teatro; incluso hay grandes figuras dentro del fútbol que refieren al teatro; estoy hablando de Pep Guardiola. Hay un mundo que se une, y que también se une con cualquier deporte de equipo que tiene esto de nos sostenemos entre todos y vamos a darlo todo en 90 minutos, que es decisivo. Cuando estás en el teatro, también muchas veces en 90 minutos, la función es decisiva, ensayás, das todo para llegar a esa función, que tenés un público, y lo que pasa ahí no lo podés borrar, es vivo, es el momento, no es una filmación que la cortás, la editás, no, pasó ahí”.

Los desafíos actorales

Bernabela Márquez reflejó lo que representa “el espacio de jugar al fútbol para ellas en ese momento, que termina significando encontrar su identidad, la libertad de encontrarse con ellas mismas, pero con las otras también, y formar ese equipo, esa unión, esa comunidad que frente a todas las adversidades y toda la oposición de trancas sociales ellas se enfrentan a todo esto juntas y creo que eso también es el sentido de pertenencia de un grupo, del equipo”.

Pero en ese objetivo de narrar y plasmar los relatos, en el proceso se encontraron con desafíos como “intentar lo menos posible de intelectualizar el personaje, encontrarlo en el cuerpo, en la voz, cuando empezamos a marcar de qué manera puedo decir este texto. También encontrar mi yo narradora, en el que soy el personaje, pero estoy contando su historia, no soy ella en ese momento. Creo que fue también un desafío muy rico para todas”, expresó Lucía Pérez.

Otra cuestión a prueba fue sobre el conocimiento del fútbol como deporte. La mayoría de ellas, además de obtener información sobre el hecho histórico, tuvieron que releer sobre las reglas y los conceptos de la disciplina; “la primera vez en mi vida que me encontré con un grupo de varias personas en que no tenemos idea del fútbol en general”, refiere Bernabela, y agrega que “fue una investigación primero del lenguaje del fútbol, que no todo el tiempo se está utilizando [en la obra], o en un momento llega a ser una idea que se corre para hablar de otra cosa, una excusa”.

Las estudiantes toman el texto como una temática poco habitual en el teatro y que permite “hablar de otra temática que no es lo más clásico que se viene planteando”, afirmó Agustina. Y esperan que la obra sea “una ficha más del dominó que termine en que al fútbol femenino se le dé la importancia que merece”, añade Mariana.

El elenco lo completan las estudiantes Carolina Sastre, Carolina Castro, Gabriela Pauline, Nicole Martínez y Priscila Pimienta.