Sindy Ramírez, capitana y campeona con Racing en Argentina

Racing Club de Avellaneda se coronó por primera vez en su historia campeón del fútbol femenino en Argentina. La academia, que tiene a la mediocampista uruguaya Sindy Ramírez como referente del equipo desde hace algunas temporadas, como capitana y figura ofensiva, se quedó con el Torneo Apertura 2026 tras vencer de visitante 2-0 a San Luis, equipo de esa provincia.

El triunfo se dio en el marco de la fecha 15, la última del torneo corto de la primera mitad del año, que se disputa entre los 16 equipos de la Primera División. Con 38 puntos de 45 posibles, y con solo una derrota en lo que va del año, Racing quedó en lo más alto de la tabla por encima de San Lorenzo –que llegaba igualado a la última fecha, y perdió– y River Plate (que cuenta entre sus filas con la goleadora uruguaya Carolina Birizamberri) un poco más abajo.

Los goles del equipo campeón que dirige Héctor Bracamonte fueron en el segundo tiempo. Rocío Bueno abrió la cuenta para Racing a los 10 del complemento y sobre el cierre del partido aumentó la colombiana Marleidy Cossio, que llegó a diez tantos para ser una de las goleadoras del torneo, junto con Florencia Gaetán, de Gimnasia y Esgrima. Sindy Ramírez hizo 6 goles en el Apertura y quedó sexta en esta tabla.

Racing alcanza su primer título en el fútbol femenino, después de tres subcampeonatos recientes: en 2024 quedó segundo tanto en el Apertura como en el Clausura y en 2025 perdió la gran final ante Belgrano en Córdoba.

Sindy fuera de serie

Talentosa, zurda, brillante en el armado del juego y crack reconocida en las dos orillas del Río de la Plata, Sindy escaló este miércoles otro peldaño en su carrera al consagrase con la camiseta de Racing, uno de los clubes más grandes del país, que, a su vez, nunca había conseguido ese logro.

“Es un sueño cumplido y un orgullo enorme poder hacer historia con un club tan grande como Racing, que se convirtió en mi familia”, dijo Sindy apenas concluido el partido que valió el campeonato, en el que cumplió una destacadísima actuación.

Ramírez se desempeña con la camiseta número 10 y fue la armadora del equipo, un rol en el que sobresalió desde que desembarcó en Argentina en 2008 para desempeñarse en San Lorenzo, donde también fue campeona. Para esa época, ya portaba su recorrido iniciado en Sauce, su rincón en Canelones, y en el planeta, con pasión por las canchas pero sin equipos de mujeres cuando a los 12 años ya se perfilaba para romperla en los estadios. Ante eso, su papá, Jorge (o Chaja para sus amistades), construyó un conjunto de chicas, al que llamó Artigas, para que ella pudiera soltar su calidad sobre el césped. Con ese estímulo, a los 15 llegó a la selección. Tiene ahora 35. Todo dicho: lleva 20 representando a su país.

A través de su club actual, Sindy ya trabaja en el cuerpo técnico de la categoría sub 12 de Racing. No le faltan instrumentos: ya estudió en la escuela de entrenadores de César Luis Menotti. Jugó en todos los puestos. Hasta de arquera. ¿Su sueño? Dirigir la selección celeste.