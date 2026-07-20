Semifinales de ida de la Copa Nacional de Clubes: ventaja cerealera y agónico festejo carolino

Mientras, a miles de kilómetros, la televisión satelital le ponía fin a la pantalla mundialista con el consuelo del tercer puesto, en los escenarios de tierra adentro se empezó a jugar la verdad de la orejona 2026. La jornada sabatina de las semifinales de ida de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A dejó un único ganador y dos llaves abiertas de par en par. En Dolores, Sportivo Barracas sacó una ventaja mínima pero merecida; en San Carlos, Libertad rescató un empate agónico que mantiene las espadas en alto.

Triunfo ajustado pero justo en el Parque Alberto Piazze

En Dolores, Barracas terminó festejando un 1-0 sobre Wanderers de Durazno en un trámite en el que el dueño de casa fue el dominador conceptual del juego. Otra vez, la firma del triunfo llevó el sello de Franco Chasampi. El zurdo catamarqueño volvió a ser determinante con un zurdazo inapelable para romper la paridad, tal como lo había hecho en jornadas anteriores de esta copa. El argentino, con formación en las divisiones juveniles de Independiente de Avellaneda, llegó este año al cerealero junto con su paisano Ismael Moya, zaguero formado en Ferro Carril Oeste.

Sin embargo, el margen terminó siendo estrechísimo y dramático. En el tramo final, la historia tuvo dos momentos bisagra. Primero, el estreno en estas instancias del sistema de soporte de videoarbitraje: una herramienta que no funciona como el VAR tradicional, sino que requiere que los propios entrenadores entreguen una tarjeta al árbitro para solicitar la revisión de jugadas puntuales –con dos opciones por técnico si la reclamación resulta equivocada–. El uso del recurso derivó en la expulsión de un futbolista duraznense. Luego, en la última pelota del partido, apareció la figura providencial de Guillermo Reyes. El golero mercedario metió una atajada estupenda para ahogarle el grito de empate a la visita y congelar la victoria cerealera.

El resultado le otorga a Barracas un triunfo justo por lo expuesto en los 90 minutos, pero proyecta una revancha de enorme paridad. Con la chapa del bohemio en el Silvestre Octavio Landoni y su reconocida fortaleza jugando en casa, la definición del próximo fin de semana en Durazno promete un desarrollo tan apretado como atractivo.

Emotividad intransferible y desahogo en el minuto 97

Por su parte, en el estadio Álvaro Pérez de San Carlos, el duelo entre Libertad y Ferro Carril de Salto tuvo una emotividad intransferible. Apenas pasando el cuarto de hora del primer tiempo, el elenco carbonero salteño se puso en ventaja: un remate de Nahuel Machado se desvió en su compañero Javier Quinteros y descolocó por completo al Gato Gastón Hernández, que ya volaba hacia el otro palo. El tanto, adjudicado a Machado, obligó al Penado 14 a un desgaste enorme durante casi todo el desarrollo. El conjunto carolino buscó sin tregua, chocando una y otra vez en una insistencia que pareció ir más allá de los 90 minutos reglamentarios por la cantidad de aproximaciones acumuladas sobre el arco salteño.

El desahogo llegó recién en el minuto 97. Tras esa búsqueda infructuosa pero obstinada, Agustín Giosa la calzó directo a las redes para poner el 1-1 definitivo. Un premio agónico a la insistencia que salva la ropa en casa y deja la llave viva de cara a la revancha en el Ernesto Dickinson, en el cruce de mayor kilometraje de estas semifinales.

Las revanchas se disputarán el próximo fin de semana en Durazno y Salto. Los criterios de definición serán los clásicos del torneo: en primer lugar, por puntos; luego, por diferencia de goles y, en caso de persistir la igualdad en ambos ítems al término de los 180 minutos, el pasaje a la final de la Copa Nacional de Clubes se resolverá directamente mediante ejecuciones desde el punto penal.