Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en cuartos

Partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia en el BC Place Vancouver el 7 de julio de 2026 en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Suiza es el último clasificado a cuartos de final, tras eliminar a Colombia en octavos. Jugaron un partido muy parejo en Vancouver, con ambos arqueros destacados para mantener el cero en sus arcos, pero los europeos sacaron la ventaja en la instancia de penales para clasificar a una instancia a la que no llegaba desde que fueron anfitriones del Mundial, en 1954.

El partido empezó con un ritmo frenético, de alta intensidad, con ambos equipos empeñados en adueñarse de la pelota y avanzar hacia el área rival. En los primeros minutos, ambos tuvieron aproximaciones interesantes. En Suiza volvió a destacar, desde el arranque, Denis Zakaria, volante central que juega en el Mónaco, pero que el técnico suizo convirtió en lateral derecho, y allí jugó un partidazo en dieciseisavos. La primera de Suiza fue por su lado, aunque bien cerrada por la defensa colombiana. Por la otra banda, también insinuó Dan Ndoye —autor de un lindo gol ante Argelia y hoy uno de los mejores de su equipo—, que sin embargo llegó en fuera de juego milimétrico.

El ritmo intenso se mantuvo en la primera mitad, en la que Colombia no demoró en hacerse dueño de la pelota y del juego, sin poder profundizar demasiado ante una buena defensa suiza, pero intentando siempre recuperar rápido o cortar tras la pérdida. Jhon Arias y Luis Díaz, los punteros cafeteros, inquietaron siempre, pero no pudieron concretar ni tampoco encontrar en el área al referente ofensivo, Luis Suárez, que no tuvo ninguna en la primera mitad.

Los arqueros tuvieron una gran atajada cada uno. Primero fue Gregor Kobel, justo antes de la primera pausa de hidratación, que voló para tapar un tiro al ángulo de Gustavo Puerta tras una recuperación alta de Colombia; Camilo Vargas respondió atajando un tiro desde la zurda, adentro del área, del extremo Fabian Rieder. Fue, en suma, lo único realmente peligroso del encuentro.

Suiza empezó mejor el complemento. Yakin hizo un cambio en el mediocampo con el ingreso de Djibril Sow, que tuvo la primera. Adentro del área recibió, solo, un buen centro por bajo de Ndoye, pero se resbaló antes de pegarle y se fue desviada. Después, Ndoye entró por la izquierda y cayó dentro del área para que todo Suiza pidiera penal. El árbitro salvadoreño Iván Barton desestimó y el VAR también. Los intentos de Suiza después se apagaron, y el partido atravesó sus momentos más imprecisos y desprolijos.

El técnico argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, no esperó a la pausa de hidratación para meter los primeros cambios, buscando revitalizar el ataque. Puso a Juanfer Quintero y a Jaminton Campaz en lugar de James y Arias. Ninguno de los dos pudo sacar jugo de sus virtudes, el primero, con esas pelotas filtradas de zurda que son como puñaladas al bloque defensivo, tuvo un par que encontraron a sus compañeros en fuera de juego; el segundo estuvo más ocupado en ayudar en la marca ante el picante Ndoye que en intentar sus desbordes por la derecha. El tiempo reglamentario se fue con paridad en el resultado y en el juego.

El suplementario fue espectacular. Los dos equipos, agotados, lucharon e intentaron, y, sin poder acertar, alternaron oportunidades claras de ponerse en ventaja. Las piernas frescas las tenía Cucho Hernández en Colombia, y Ruben Vargas en Suiza, dos jugadores que ya fueron importantes para sus equipos en el Mundial, y le dieron vértigo a la ofensiva. Campaz falló la más clara, solo ante el arquero, tras un error en la defensa suiza, a falta de cinco minutos para los penales, cuando la tiró por arriba.

Los penales fueron casi tan parejos como el partido. Los dos zagueros que patearon —Davidson Sánchez por Colombia, Manuel Akanji por Suiza— la mandaron por arriba; pero el arquero Kobel le tapó de gran manera su penal a Cucho Hernández, y así Suiza se mete en cuartos de final donde enfrentará al campeón defensor del título.