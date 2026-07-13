Jannik Sinner, tras vencer a Alexander Zverev, el 12 de julio, en la final del torneo de Wimbledon 2026, disputada en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, en Londres.

En la final venció en cuatro sets al alemán Alexander Zverev; Linda Nosková se coronó en el single femenino.

Terminó Wimbledon, el tercer Grand Slam de tenis de la temporada, que se jugó en el césped inglés. En la final masculina, Jannick Sinner derrotó a Alexander Zverev en cuatro sets, en la final donde llegaron los dos mejores preclasificados de la competencia.

El italiano se impuso 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4, dentro de un trámite parejo que se definió por pequeños detalles, como los puntos desde la recepción y el porcentaje de tantos en el primer servicio.

Fue el quinto torneo grande que ganó Sinner, que además se coronó bicampeón en Wimbledon. También había levantado la copa en 2024 y 2025 en el Abierto de Australia y en 2024 en el US Open.

En la rama femenina llegaron a la final la novena y décima preclasificadas, rompiendo la lógica. En una definición entre dos integrantes de República Checa, Linda Nosková venció 6-2, 5-7 y 6-3 a Karolína Muchová.

La ganadora, de 21 años, obtuvo su primer torneo grande, anteriormente nunca había llegado a una final. Solamente tenía dos títulos de WTA 500, en Monterrey 2024 en cancha dura, y en Berlín 2026 en superficie de pasto.

Otros campeones

En dobles masculinos, se impusieron los favoritos, ganando con autoridad la final por doble 7-6. Harri Heliövaara, de Finlandia, y el británico Henry Patten se quedaron con la copa venciendo a Mate Pavić, de Croacia, y Marcelo Arévalo, de El Salvador.

En dobles femenino, la china Guo Hanyu y la francesa Kristina Mladenovic dieron el batacazo al vencer 7-6 y 6-4 a la dupla compuesta por Luisa Stefani de Brasil y Gabriela Dabrowski de Canadá. Las campeonas habían eliminado a las principales candidatas en cuartos de final y sacaron de carrera a las segundas favoritas en el juego decisivo.

Jeļena Ostapenko, de Letonia, se coronó junto al salvadoreño Arévalo, que tuvo su revancha en doble mixto. En la final vencieron 4-6, 7-5 y 6-2 a la dupla australiana compuesta por Marc Polmans y Storm Hunter.