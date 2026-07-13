Terminó Wimbledon, el tercer Grand Slam de tenis de la temporada, que se jugó en el césped inglés. En la final masculina, Jannick Sinner derrotó a Alexander Zverev en cuatro sets, en la final donde llegaron los dos mejores preclasificados de la competencia.
El italiano se impuso 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4, dentro de un trámite parejo que se definió por pequeños detalles, como los puntos desde la recepción y el porcentaje de tantos en el primer servicio.
Fue el quinto torneo grande que ganó Sinner, que además se coronó bicampeón en Wimbledon. También había levantado la copa en 2024 y 2025 en el Abierto de Australia y en 2024 en el US Open.
En la rama femenina llegaron a la final la novena y décima preclasificadas, rompiendo la lógica. En una definición entre dos integrantes de República Checa, Linda Nosková venció 6-2, 5-7 y 6-3 a Karolína Muchová.
La ganadora, de 21 años, obtuvo su primer torneo grande, anteriormente nunca había llegado a una final. Solamente tenía dos títulos de WTA 500, en Monterrey 2024 en cancha dura, y en Berlín 2026 en superficie de pasto.
Otros campeones
En dobles masculinos, se impusieron los favoritos, ganando con autoridad la final por doble 7-6. Harri Heliövaara, de Finlandia, y el británico Henry Patten se quedaron con la copa venciendo a Mate Pavić, de Croacia, y Marcelo Arévalo, de El Salvador.
En dobles femenino, la china Guo Hanyu y la francesa Kristina Mladenovic dieron el batacazo al vencer 7-6 y 6-4 a la dupla compuesta por Luisa Stefani de Brasil y Gabriela Dabrowski de Canadá. Las campeonas habían eliminado a las principales candidatas en cuartos de final y sacaron de carrera a las segundas favoritas en el juego decisivo.
Jeļena Ostapenko, de Letonia, se coronó junto al salvadoreño Arévalo, que tuvo su revancha en doble mixto. En la final vencieron 4-6, 7-5 y 6-2 a la dupla australiana compuesta por Marc Polmans y Storm Hunter.