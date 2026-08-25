A cumplir su sueño: Gastón Martirena jugará en Nacional

Gastón Martirena jugará en Nacional, club del que se confesó hincha públicamente en varias oportunidades. El lateral derecho llega a préstamo desde Racing de Avellaneda, con cargo y opción de compra, y se incorporará este miércoles a los entrenamientos en Los Céspedes. El jugador viajará en la tarde del martes y firmará el contrato; el tricolor espera tenerlo a disposición para el clásico del domingo ante Peñarol.

El bolso suma una nueva alternativa para el lateral derecho, puesto que tenía cubierto con Nicolás Rodríguez y Emiliano Ancheta, aunque ninguno de los dos se afianzó en el puesto. En la primera parte del año también estuvo Juan Pintado, que no rindió.

Martirena tiene 26 años, mide 1,74, es derecho y se desempeña por todo el carril diestro. Su nombre había aparecido en anteriores períodos de pases como una posibilidad para el equipo tricolor, pero sin concretarse. Esta vez, al caerse la posibilidad de llegar a Santos de Brasil, se reactivó y se terminó concretando.

El acuerdo con Racing establece un préstamo hasta julio de 2027, con un cargo de 300.000 dólares y una opción de compra de 4.500.000 dólares por el 70% de la ficha. El futbolista regresa así al fútbol uruguayo después de tres temporadas en Argentina.

De Liverpool a Racing

Martirena se formó en Liverpool y debutó oficialmente en primera división el 24 de marzo de 2021, en la goleada 4-1 ante Montevideo City Torque. Permaneció en el equipo negriazul hasta mediados de 2023 y disputó 89 partidos, en los que convirtió ocho goles.

Con Liverpool fue campeón de la Supercopa de 2020 y 2023, del Clausura 2021 y el Apertura 2022. En julio de 2023 pasó a Racing, que adquirió el 70% de su ficha.

Su debut con la academia se produjo el 3 de agosto de 2023, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional. En Avellaneda encontró una etapa de crecimiento, especialmente durante 2024, cuando tuvo participación en el equipo que conquistó la Copa Sudamericana; anotó el primer gol en la victoria 3-1 ante Cruzeiro en la final. En Racing disputó 109 partidos y anotó 12 goles. Fue campeón de la Recopa 2025. En la temporada 2026 perdió protagonismo y disputó menos minutos; su bajada comenzó después del frustrado pase al fútbol ruso.