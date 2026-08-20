Arranca la tercera del Clausura

Este viernes se pone en marcha una prometedora fecha con duelo de líderes, una disputa en la cima de la anual y el debut de Daniel Carreño en Nacional.

Este viernes arranca la tercera etapa del Clausura, torneo que tiene a Liverpool y Cerro como líderes después de haber ganado sus dos primeros partidos (ver tabla). Ambos buscan regularidad y solidez en una temporada complicada, con el negriazul necesitado de escalar en la tabla anual para afirmarse en puestos de clasificación a copas, en los que acaba de mezclarse con su buen arranque, y el villero de sumar para salir de la fatídica zona baja, en la que sigue comprometido.

El atractivo choque entre Liverpool y Cerro, en el Parque Viera, se juega este viernes a las 19.00. Es el segundo partido de la jornada, que empieza más temprano en Parque Rodó. A las 16.00 se inaugura la etapa con Albion-Boston River en el Franzini. El pionero se pinchó, después de un notable Apertura, y empezó a perder terreno. Llega a la tercera fecha sin haber sumado en el Clausura y enfrentará al sastre que, por el contrario, no ha perdido en el torneo y quiere repuntar a partir de su gran triunfo en el debut ante Nacional.

El sábado hay tres partidos, dos de ellos en el interior del país. En el Parque Palermo la actividad empieza de mañana, a las 11.00, con Central Español recibiendo a Juventud. A las 15.00, el fútbol se trasladará al estadio Ubilla de Melo, donde Cerro Largo, que empató sus dos juegos de arranque, recibirá a un Defensor Sporting cada vez más hundido, que no ha sumado en el torneo y viene de caer goleado ante Liverpool como local.

El sábado se cerrará con un partidazo en el Domingo Burgueño Miguel, donde Deportivo Maldonado recibirá al líder de la tabla anual, Peñarol. El carbonero lidera la acumulada con 46 puntos, uno más que el equipo fernandino, igualado con Racing como escoltas, pero los de Diego Aguirre tienen un partido menos por el pendiente de la primera fecha ante Montevideo City Torque. Un buen resultado en el Campus dejaría al aurinegro con una considerable ventaja de cara a la definición del campeonato.

Sin perder de vista lo que ocurra en Maldonado, que lo puede tocar directamente, Racing Club jugará el domingo de mañana, a las 11.00, de visita ante Danubio en Jardines. La franja atraviesa su peor momento de una funesta temporada y es ahora el más complicado en la tabla del descenso junto con Progreso. Leonel Rocco, que salió del gaucho hace unos meses, debutará como director técnico franjeado ante el cervecero, que viene de ganarle a Nacional y quiere retomar las buenas sensaciones del Apertura.

Montevideo City Torque, que viene de su gran gesta en la Copa Sudamericana, recibirá el domingo a las 15.00 a Montevideo Wanderers en la cancha de césped sintético del Charrúa, donde reeditará el duelo que sobre el final del Intermedio se llevó el bohemio para meterse en la final de dicho torneo. Ambas escuadras están bien posicionadas para meterse en copas el año que viene, pero al equipo de Mathías Corujo se le impone seguir sumando para dejar atrás los riesgos del descenso que arrastra de su pésima campaña previa.

Nacional y Progreso cerrarán la tercera el domingo a las 18.30 en el Gran Parque Central. El tricolor necesita recuperarse y con esa misión llega Daniel Carreño al equipo, ya con algunas variantes en mente para buscar cambiar la cara de un equipo que va demasiado lejos en la anual y no ha sumado en el Clausura.

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