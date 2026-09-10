Valentín Amoroso y Miqueas Redin, de Plaza Colonia, el 7 de setiembre, en el Parque Prandi, en Colonia.

El líder, Plaza Colonia, tiene una visita de riesgo ante Huracán, y Oriental de La Paz va con el colista Miramar Misiones; Atenas-Cerrito es el gran partido de la fecha.

En la B la lucha por los ascensos está que arde. Plaza Colonia lidera con 39 puntos, Oriental de La Paz tiene 38, Colón 37, Atenas 36, Fénix, Cerrito y Rentistas 33, Huracán 32, River Plate 30, Paysandú 27, Uruguay Montevideo y La Luz 25, Tacuarembó 24 y cierra Miramar Misiones con 21.

En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo; en este momento son Uruguay Montevideo y Miramar Misiones.

Que la cancha hable

El viernes a las 21.00, en el Palermo, jugarán Oriental de La Paz, que está en zona de ascenso directo, y Miramar Misiones, que hace esfuerzos por mantener la categoría; el cebrita levantó el rendimiento desde la llegada de Martín Siri.

El sábado habrá cuatro encuentros, con más de 11 horas de fútbol en continuado. Al mediodía, Uruguay Montevideo y Tacuarembó acompañan el almuerzo desde el Parque Ancap, en choque de equipos que necesitan salir del fondo.

A las 15.00, Plaza Colonia tendrá una visita de riesgo ante Huracán de Paso de la Arena en el Palermo. Los del oeste son el mejor del campeonato, pero chocan con un rival que está en buen momento, peleando por entrar en playoffs.

En el estadio Artigas de Paysandú el local espera por La Luz. El encuentro va a las 18.00 y enfrentará a dos planteles que están levemente por encima de la línea de la permanencia, son rivales directos en esa lucha.

Cierran la jornada sabatina Colón y Rentistas con un lindo partido a las 21.00 en el Palermo. Los dos están entreverados en zona de playoffs, donde está todo muy parejo. El tricolor de Brazo Oriental viene de perder ante Boston River por la Copa Uruguay.

La fecha se cierra el domingo con dos encuentros. A las 12.30 habrá un partido de históricos entre River Plate y Fénix; en cuanto a seguimiento populares, dos de los más destacados de la divisional. No vienen en buen momento, por más que tienen chances intactas de pelear por volver a primera división. Va en el Saroldi.

A las 15.30, en San Carlos, habrá un gran partido entre Atenas y Cerrito, dos equipos que están en zona de playoffs. Sumar ante un rival directo es vital en esa lucha.