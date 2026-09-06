La B: la lucha por los ascensos está que arde

Atenas de San Carlos, Colón y Oriental de La Paz ganaron partidos vitales; el lunes se cierra la fecha con Plaza Colonia recibiendo a Uruguay Montevideo.

La segunda división está apasionante, con muchos equipos que no dan tregua en la lucha por los ascensos y otros que dejaron puntos vitales para sostenerse en lo más alto. Hasta el momento la fecha no tuvo empates. La etapa se cerrará el lunes a las 19.00 con Plaza Colonia recibiendo a Uruguay Montevideo.

En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo; en este momento son Uruguay Montevideo y Miramar Misiones.

Con la emoción a flor de piel

Oriental de La Paz, por ahora, está en lo más alto. Le ganó en la última a Tacuarembó en el Goyenola con gol de cabeza de Christian Paiva tras buen centro de Facundo Briñón en el tiro de esquina.

Otro que sacó el triunfo en la hora fue Rentistas, que, en su cancha y sin gente, se lo dio vuelta a Fénix, pese a jugar con diez por la expulsión de Joel Poiso. Los de Capurro arrancaron arriba con tanto de Fabricio Fernández, pero Nicolás Mallet lo igualó con un zapatazo de afuera del área y Douglas Bittencourt hizo el gol agónico.

Atenas de San Carlos también está arriba, en la mañana dominical le ganó 3-2 a River Plate en un partidazo. Facundo Milán abrió la cuenta para los carolinos, pero rápidamente lo igualó Christian Techera. En el segundo tiempo los locatarios sacaron ventaja por Matías Núñez y Nicolás Campos por lo que el tanto de Vitinho no alcanzó para el darsenero.

Otro que busca pelear por los ascensos directos es Colón, que hizo su parte al ganarle 1-0 a Miramar Misiones en el Charrúa con gol de Bruno Airaldi a 20 minutos del final del encuentro. El cebrita permanece en zona roja y cada vez está más complicado.

Uno que decididamente salió de la parte baja es Paysandú, que sacó un triunfazo ante Cerrito de visitante, por 2-1. Axel Méndez y Luis López anotaron para los sanduceros, mientras que Andrés Schettino había empatado transitoriamente para el auriverde, que está en caída.

La fecha se abrió el viernes en el Complejo Rentistas, donde Huracán de Paso de la Arena venció 3-1 a La Luz. Sergio Cortelezzi anotó un doblete y pasó a ser el goleador del torneo mientras que David Juárez puso el restante; Pablo Porcile convirtió para los merengues.

Posiciones

Oriental de La Paz lidera con 38, Colón tiene 37, Atenas y Plaza 36, Fénix, Cerrito y Rentistas 33, Huracán 32, River Plate 30, Paysandú 27, Uruguay Montevideo y La Luz 25, Tacuarembó 24 y cierra Miramar Misiones con 21.