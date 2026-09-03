La B: fecha clave a la vista

La segunda división está apasionante, con seis equipos entre los cuales hay tres puntos de diferencia, tras la disputa de la última fecha. En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio del año. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo; en este momento son Uruguay Montevideo y Miramar Misiones.

La decimoséptima se abrirá el viernes a las 16.00 con el encuentro entre La Luz y Huracán en el Complejo Rentistas. El merengue quiere escapar definitivamente de la zona roja, mientras que los del Paso de la Arena intentarán acercarse a puestos de playoffs.

El sábado habrá un hermoso partido a las 15.00 en el Parque Maracaná. Cerrito está peleando arriba por los ascensos directos y Paysandú creció desde la llegada de Julio Fuentes a la conducción técnica. Salió de la zona de descenso, cuando parecía un objetivo muy complejo. El auriverde tuvo partido entre semana por la Copa Uruguay y perdió 2-0 con Deportivo Maldonado.

La jornada sabatina se cerrará con el cruce entre Miramar Misiones y Colón a las 19.00 en el Charrúa. El cebrita, ahora dirigido por Martín Siri, está en una situación crítica, pero viene mejorando el rendimiento, mientras que el tricolor es uno de los que están entreverados en la parte alta. Viene de empatar 3-3 con Fénix en un partidazo copero entre semana.

El domingo madrugarán Atenas y River Plate, que jugarán a las 11.00 un lindo partido que despertará a la ciudad de San Carlos. El ateniense llega tras igualar con Peñarol por la Copa Uruguay, mientras que el darsenero chocó con Nacional. Los dos vienen sin ganar en el torneo de segunda división y necesitan retomar el sendero de los tres puntos: los carolinos, para volver a zona de ascenso directo; los del Prado, para escalar a puestos de playoffs.

También en el interior, pero mucho más al norte, Tacuarembó recibirá a Oriental de La Paz a las 14.00. Los paceños están en el segundo lugar y buscarán cuidar ese honor ante un equipo de andar irregular en el campeonato.

El Complejo Rentistas volverá a recibir un partido, esta vez, a puertas cerradas. A las 17.00 los bichos colorados recibirán a Fénix en uno de los mejores partidos de la fecha.

La etapa finalizará el lunes con el líder, Plaza Colonia, recibiendo a Uruguay Montevideo en el Prandi a las 19.00. El patablanca buscará recuperarse de la derrota frente a Oriental, mientras que la celestina irá por seguir sumando en su afán de mantener la categoría.

Esta fecha tiene la particularidad de que no hay ningún encuentro en el Parque Palermo, que suele ser el escenario más utilizado en la segunda división.