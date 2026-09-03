Atenas y Peñarol empataron 2-2 por Copa AUF Uruguay

Luis Angulo, de Peñarol, el 2 de setiembre, en el partido contra Atenas por la Copa AUF Uruguay, en el estadio Domingo Burgueño. Foto: Club Atlético Peñarol

Con un tiempo para cada uno, el equipo de Diego Aguirre rescató un empate en un juego con goles en contra, errores fatales y varias lesiones.

Por la segunda fecha del grupo A de la Copa AUF Uruguay, Atenas y Peñarol empataron 2-2 en el Campus de Maldonado. El conjunto carolino lo ganaba 2-0 en el entretiempo –Brian Barboza, en contra, y Thiago Rucci, de penal, los goles–, después de una primera parte fatídica para el carbonero.

En la primera del complemento, Peñarol encontró el descuento por intermedio de Leandro Umpiérrez, y lo empató poco después con otro gol en contra, en este caso de Agustín Acosta, tras un tiro de afuera de Franco Romero.

El equipo de Diego Aguirre pudo ganarlo, porque ya en los 90 el árbitro Santiago Motta pitó una dudosa falta sobre Tomás Olase dentro del área de Atenas –en la Copa no hay VAR y la decisión inicial del árbitro es definitiva–, pero el arquero Francisco Coirolo le contuvo el remate a Eric Remedi para dejar todo en tablas.

Si el primer tiempo de Peñarol fue fatal, el que más lo sufrió fue Barboza –que, como en el primer partido por copa, volvió a jugar de zaguero central junto a Romero–, porque en los primeros minutos dio un pase atrás, fuerte y alto, lejos del alcance del arquero Sebastián Britos, y la metió en su propio arco, y poco después cometió una falta en el área, que Thiago Rucci cambió por gol desde los 12 pasos.

Como en el debut ante Torque, el equipo alternativo de Peñarol tuvo varias dificultades para la elaboración de juego colectivo, y eso sumado a las fallas defensivas y a las imprecisiones con pelota, completaron unos primeros 45 minutos para el olvido.

Diego Laxalt y Facundo Batista, ambos titulares en la formación alternativa de Diego Aguirre, salieron con dolencias musculares en el primer tiempo, y en la segunda parte se sumó el colombiano Luis Angulo, quien se fue del campo visiblemente dolorido y afectado emocionalmente por la lesión.

Peñarol queda puntero del grupo 1 con 4 puntos, Torque y Danubio tienen 3 y cierra Atenas con una unidad.