La B: Oriental le ganó a Plaza y los dos están en zona de ascenso directo

El torneo está realmente apretado con los primeros seis equipos divididos en tres puntos de diferencia.

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Fue un fin de semana de clásico en el fútbol uruguayo y el torneo de la segunda división perdió atención, aunque regaló una fecha que dejó el torneo para alquilar balcones. En la parte alta hay tres puntos de diferencia entre el primero, que sigue siendo Plaza Colonia pese a la derrota, y el sexto.

En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se realizó a principio del año.

A la cancha

Oriental dio el gran golpe de la fecha, al vencer 2-0 a Plaza Colonia el domingo de noche en el Palermo. Renato Alexandrino y Matías Rigoleto son sinónimo de gol para los de La Paz y volvieron a convertir en este triunfo clave.

El otro que aprovechó para escalar posiciones fue Colón que, con solitario gol de Ronald Álvarez al minuto de partido, venció 1-0 a Tacuarembó, en el primer partido del fin de semana.

El resto de los equipos que estaban arriba dejaron pasar oportunidades para subirse al tren rumbo a primera división. Atenas de San Carlos cayó en su visita a Paysandú, Francisco Ibáñez y Brandon Loguiratto convirtieron para los sanduceros.

Cerrito jugó con diez desde los 8 minutos ante Huracán por la roja que vio Luciano Batista y terminó perdiendo 2-1. Sergio Cortelezzi anotó por duplicado para los del Paso de la Arena, mientras que Mateo Vista había igualado transitoriamente. Sobre el final fue expulsado Teban Giraldo en el auriverde.

Fénix desperdició una situación poco creíble, empató 1-1 con Miramar Misiones, que sigue último. El cebrita estuvo más de una hora en inferioridad numérica por la expulsión de Mateo Argüello en su debut con esta casaca. Sebastián Guerrero, en su estreno en Capurro, puso el gol para los de Carlos Canobbio, pero en zona de descuento lo igualó Alexander González.

Uruguay Montevideo-La Luz y River Plate-Rentistas terminaron 0-0. El darsenero culminó con nueve su encuentro por las expulsiones de Felipe Chiappini y Brian Ferrares.

Posiciones

Plaza Colonia lidera con 36, Oriental de La Paz tiene 35, Colón 34, Fénix, Atenas y Cerrito 33, Rentistas y River Plate 30, Huracán 29, Uruguay Montevideo y La Luz 25, Paysandú y Tacuarembó 24, Miramar Misiones 21.