Copa Sudamericana: Santos ganó con gol de Christian Oliva

Palmeiras sacó un triunfo por Libertadores y Estudiantes de La Plata igualó de locatario ante Corinthians con un gol de un ex Nacional; hoy se cierran los partidos de ida de cuartos de final en ambos torneos.

Continúa la semana copera con los partidos de ida de cuartos de final en Libertadores y Sudamericana. Por la gloria eterna, Palmeiras derrotó 1-0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito con gol de Agustín Giay; la renta es corta y deberá confirmar la semana que viene en Ecuador. Joaquín Piquerez fue titular en el elenco brasileño, y también jugó desde el arranque Alexander Barboza, uno de los reservados por Diego Forlán para la próxima fecha FIFA. Gian Franco Allala completó todo el encuentro en la visita.

También por Libertadores, Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, y Corinthians igualaron 1-1 en La Plata. El ex Nacional Alexis Castro anotó a los 4 minutos para los platenses e igualó Kaio César en el mismo minuto, pero del complemento. En el conjunto argentino fue titular Fernando Muslera, mientras que Gabriel Neves estuvo en el banco pero no ingresó; la misma situación sucedió con Pedro Milans en el elenco brasileño.

Gol uruguayo

Por Copa Sudamericana solamente se disputó un partido, de una llave de la que sale el potencial rival de Montevideo City Torque en caso de que el equipo uruguayo avance a semifinales. Santos sacó una buena diferencia al vencer 2-0 a Atlético Mineiro.

Christian Oliva, que fue sustituido a los 82 minutos, marcó el segundo tanto en una jugada en la que apareció en el centro del área para definir de volea. El zaguero Willian Arão había anotado la apertura en el marcador.

¿Dónde ver los partidos del jueves y que uruguayos juegan?

Por Copa Libertadores, a las 21.30, se disputará la mejor serie de esta etapa: Independiente del Valle va en Ecuador con Flamengo. El locatario es dirigido por Joaquín Papa y tiene a Juan Viacava, mientras que los de Río de Janeiro cuidaron en el último partido a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, que serían titulares; Nicolás de la Cruz buscará un lugar en el banco de suplentes. Televisa la pantalla principal de ESPN.

Montevideo City Torque es el único representante del fútbol uruguayo y enfrentará a Cienciano, el equipo que cuenta con más futbolistas celestes en su plantel. El encuentro será en la altura de Cuzco. En el locatario estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg. Se podrá ver de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.