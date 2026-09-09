Miguel Merentiel celebra su gol tras convertir ante San Pablo, el 8 de setiembre en La Bombonera, en Buenos Aires.

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Comenzó la semana de copas continentales con partidos por Sudamericana y Libertadores. Al igual que en la Champions League, hubo goles uruguayos.

Miguel Merentiel, con gran definición, le dio el triunfo a Boca Juniors ante San Pablo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final. El delantero sanducero recibió un pase al medio y en la forma de parar el balón estuvo el éxito. Dejó a dos por el camino, pero en el remate le taparon el tiro; luego convirtió en el rebote tras empujarla con el golero vencido. En el xeneize también fue titular Leandro Lozano.

En el otro encuentro de Sudamericana, Independiente Santa Fe de Pablo Repetto igualó 0-0 con Vasco da Gama en Colombia. En el locatario fue de arranque Franco Fagúndez y en la visita José Luis Rodríguez. Volverán a verse las caras la próxima semana.

Por Copa Libertadores, Fluminense, sin Agustín Canobbio, suspendido, le ganó 2-0 a Platense. Gustavo Nonato convirtió el primero tras una pelota perdida del ex Peñarol Gastón Togni, y Hulk aumentó la ventaja. En el calamar fue titular Martín Barrios y estuvo en el banco de suplentes Nicolás Diente López.

¿Dónde ver los partidos del miércoles y qué uruguayos juegan?

El miércoles habrá dos encuentros por Copa Libertadores. A las 19.00, en Brasil, Palmeiras de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez espera por Liga Deportiva Universitaria de Quito, que cuenta con Gian Franco Allala en sus filas. A las 21.30, en tanto, Estudiantes de La Plata va con Corinthians en Argentina. El locatario es dirigido por Alexander Medina y cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios. En el elenco brasileño estará Pedro Milans.

Ambos cotejos serán televisados en la pantalla principal de ESPN, en las plataformas digitales de todos los cable operadores y en Disney+.

Por Copa Sudamericana habrá duelo brasileño a las 19.00. Santos, con Christian Oliva, va con Atlético Mineiro. Se podrá ver en ESPN 5.