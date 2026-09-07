Montevideo City Torque es el único equipo uruguayo en competencia, pero hay entrenadores y muchos jugadores celestes en los distintos clubes que pelean por los títulos continentales.

Se vienen dos semanas de copas continentales con la disputa de los cuartos de final de Libertadores y Sudamericana. Uruguay tiene un equipo en competencia, cuatro entrenadores entre los dos torneos y jugadores en todas las llaves que se disputarán entre martes y jueves.

Copa Libertadores: la gloria eterna

El martes, a las 19.00, Fluminense recibe a Platense. Agustín Canobbio no podrá estar en el locatario, ya que fue expulsado en el encuentro de vuelta por los octavos de final ante Independiente de Mendoza, donde su equipo ganó por penales. En el calamar estarán Martín Barrios, seguramente titular, y Nicolás Diente López.

El miércoles habrá dos encuentros. A las 19.00, en Brasil, Palmeiras de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez espera por Liga Deportiva Universitaria de Quito, que cuenta con Gian Franco Allala en sus filas.

A las 21.30, en tanto, Estudiantes de La Plata va con Corinthians en Argentina. El locatario es dirigido por Alexander Medina y cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios. En el elenco brasileño estará Pedro Milans.

Los encuentros de ida se cierran el jueves a las 21.30 con la mejor serie de esta etapa: Independiente del Valle va en Ecuador con Flamengo. El locatario es dirigido por Joaquín Papa y tiene a Juan Viacava, mientras que los de Río de Janeiro cuidaron en el último partido a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, que serían titulares, Nicolás de la Cruz buscará un lugar en el banco de suplentes.

Copa Sudamericana: Torque con la bandera uruguaya

Montevideo City Torque es el único representante del fútbol uruguayo y enfrentará a Cienciano, el equipo que cuenta con más futbolistas celestes en su plantel. El encuentro será el jueves 21.30 en la altura de Cuzco. En el locatario estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amonarain, Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg.

Las llaves se abren el martes a las 19.00 con Independiente Santa Fe enfrentando a Vasco da Gama. El conjunto colombiano es dirigido por Pablo Repetto y cuenta con Franco Fagúndez, que viene de ser fundamental para eliminar a River Plate en Argentina. En los brasileños estará José Luis Pumita Rodríguez, pieza fundamental en el lateral derecho.

El miércoles comienza con duelo brasileño a las 19.00, Santos con Christian Oliva va con Atlético Mineiro. En el encuentro de fondo, a las 21.30, Boca Juniors chocará con San Pablo en uno de los enfrentamientos más esperados por tratarse de dos equipos históricos. El xeneize tendrá a Miguel Merentiel y Leandro Lozano.