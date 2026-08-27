Copa Sudamericana: Independiente Santa Fe de Pablo Repetto eliminó a River Plate en el Monumental

Franco Fagúndez y Weimar Asprilla de Independiente Santa Fe, el 26 de agosto, tras ganar la tanda de penales ante River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El uruguayo Franco Fagúndez anotó para llevar la definición a los penales, donde volvió a convertir; en el millonario no seguirá el entrenador Eduardo Coudet.

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Se cerraron los octavos de final de la Copa Sudamericana con el batacazo de Independiente Santa Fe de Pablo Repetto, que eliminó a River Plate en Argentina. En Colombia había sido empate sin goles, hace una semana.

En el Monumental la igualdad fue 1-1. Sebastián Driussi abrió la cuenta para el millonario, pero, sobre el final, Esteban Ostojich pitó un claro penal que el uruguayo Franco Fagúnez cambió por gol.

La definición desde el punto blanco fue insólita, se patearon 11 tiros por cada lado. River tuvo la oportunidad de ganarlo, pero el colombiano Rafael Santos Borré remató al palo. Luego, Fagúndez igualó la llave para llegar al uno y uno.

Terminaron pateando los goleros y el argentino Santiago Beltrán, que había atajado tres, remató el suyo muy arriba. Su colega Weimar Asprilla metió el remate e Independiente festejó a domicilio.

El partido terminó un ratito antes de la medianoche y, sobre las 2.15 de la madrugada, terminó la reunión entre dirigentes y el entrenador Eduardo Coudet. Si bien no hay oficialización, el Chacho no continuará en la banda roja. En agosto quedó afuera de todo y está decimocuarto en el grupo B de la liga de Argentina. Si se armara una tabla global, River solamente estaría por encima de Talleres de Córdoba, por diferencia de goles, y de Aldosivi.

Cuadro armado

En dos semanas comenzarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tal cual sucederá con la Libertadores. Siguen en competencia cuatro brasileños, un argentino, un colombiano, un peruano y un uruguayo.

Los cruces marcan que Santos enfrentará a Atlético Mineiro y, por el mismo lado del cuadro, van Montevideo City Torque y Cienciano. En el otro costado Boca Juniors chocará con San Pablo e Independiente Santa Fe va con Vasco da Gama.