Arrancó la Champions League con goles uruguayos

Santiago Mourinho, durante el partido de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el Villarreal CF en Dortmund, Alemania Occidental, el 8 de septiembre.

Este martes se puso en marcha la fase de grupos de la edición 2026-27 de la Champions League, la máxima competencia de clubes europeos que tendrá a una decena de futbolistas uruguayos en competencia.

Tres de los jugadores reservados por Diego Forlán para la inminente gira de la selección uruguaya por Asia vieron actividad en este primer día de competencia, y fueron destacados. Federico Valverde, capitán de Real Madrid, jugó los 90 y anotó en el primer tiempo el gol con el que los merengues superaron con lo justo a Inter de Milán. También Santiago Mouriño jugó todo el partido y convirtió, pero el Villarreal cayó en un partidazo ante Borussia Dortmund. Fue otro partidazo el que ganó Betis, de visita ante Lille, en Francia, en el que Facundo Bernal fue titular y salió sustituido en el segundo tiempo.

Goleadores uruguayos en Champions

El choque entre Real Madrid e Inter era el destacado de la jornada, y el equipo italiano que dirige el rumano Cristian Chivu llegó al Santiago Bernabéu con toda intención de dar el golpe en el arranque de la copa. Los merengues buscan repuntar después de una temporada fatídica, y la vuelta al club del técnico portugués José Mourinho —que fue campeón de Champions con Inter (y con Porto), pero no con el Real Madrid— apunta a enderezar el barco, pero avanza con sobresaltos (venía de perder por La Liga).

El propio Federico Valverde busca acomodarse a la versión del equipo que propone Mourinho para esta temporada, que lo pone como volante central, una posición atípica para Pajarito. Allí arrancó ante Inter, en un partido que los italianos dominaron desde el arranque y que, si no se pusieron en ventaja, fue por sus propios errores en la definición o por las siempre importantes tapadas de Thibaut Courtois. Pero el neroazzurro cometió un par de errores fatales en el fondo y Real Madrid, cuando más sufría el partido, se puso dos goles arriba. El primero fue de Kylian Mbappé, cuando un defensor del Inter no pudo sacar una pelota suelta y el delantero francés definió rápido de media vuelta para sorprender. El segundo, minutos más tarde, lo hizo Valverde cuando fue a presionar al arquero español Josep Martínez, quien quiso enganchar en el área chica, pero el uruguayo se la pellizcó para mandarla a las piolas.

En el segundo tiempo, Inter salió a buscar el descuento y dejó muy abierto el fondo para que Real Madrid generara numerosas chances para liquidar el partido, que no aprovechó. El descuento llegó —Carlos Augusto el gol, con buena asistencia de Lautaro Martínez—, pero faltaban poco más de diez y el triunfo fue madrileño.

El Villarreal que dirige Íñigo Pérez cayó 3-2 en su visita al Borussia Dortmund, un partido atractivo y con final incierto. Un gol de Renato Veiga en contra puso en ventaja a los aurinegros alemanes a poco del inicio del segundo tiempo, pero Santiago Mouriño lo empató con un gran cabezazo en el primer palo tras un tiro de esquina. El goleador guineano del Dortmund, Serhou Guirassy, fue protagonista absoluto en lo que quedaba del partido, porque hizo un doblete para darle la ventaja a su equipo, pero después hizo el gol en contra —en una jugada muy desafortunada que la pelota le pega en la cara— que animó al Villarreal a ir a buscar el empate sobre el final, que no consiguió, aunque estuvo cerca.

Igual de cambiante y atrapante fue el partido que el Betis de Facundo Bernal ganó en su visita a Lille. El conjunto español que dirige el chileno Manuel Pellegrini lo empató dos veces por intermedio de pelotas aéreas que conectó en ataque su defensor central, Marc Bartra (el japonés Ayase Ueda, comprado por el Lille tras su gran Mundial, y el zaguero brasileño Alexsandro habían convertido para los franceses, todos goles de cabeza), todo eso en el primer tiempo. El 9 irlandés Troy Parrot le dio el gol del triunfo al Betis en los primeros minutos del segundo tiempo, y después el Lille sufrió la expulsión de Ethan Mbappé —el hermano menor de Kylian— y no pudo remontarlo. Bernal salió a los 67 para dejar su lugar a Marc Roca cuando Pellegrini buscó poner piernas frescas en el mediocampo.

Los otros partidos

La jornada inició con otro gran triunfo visitante, el de Aston Villa, que se impuso 3-2 al Brujas de Bélgica. John McGinn, Emiliano Buendía y Nicolas Jackson convirtieron para el conjunto inglés, todos ellos en el primer tiempo. Hugo Vetlesen había empatado transitoriamente para el Brujas en el arranque, y Nicoló Tresoldi de penal puso cifras definitivas. También el Manchester City ganó de visita ante el Porto, con un doblete de Erling Haaland. El AEK de Atenas ganó por la mínima, con gol del rumano Răzvan Marin, al LASK de Austria.