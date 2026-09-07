Lucas Torreira, de Galatasaray, y Marcos Llorente, de Atlético Madrid, durante un partido por la Champions League, en el Rams Park de Estambul (archivo, enero de 2026).

El número de futbolistas aumentó respecto a la temporada anterior siendo la segunda mejor marca de la década.

Entre martes y jueves se disputará la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El máximo torneo de clubes en Europa ahora tiene 36 participantes y hace un par de temporadas que cambió su forma de disputa.

Cada equipo juega ocho partidos en la fase regular, pero suma para una tabla general que define el destino. Los ubicados entre los puestos 1 y 8 clasifican directamente a octavos de final. Los que ingresen entre los puestos 9 al 24 juegan una ronda previa -dieciseisavos de final-. El resto queda eliminado y no se suma ninguna competencia secundaria del fútbol europeo.

Este año habrá diez futbolistas uruguayos, mejorando el número respecto a la temporada pasada, que fueron ocho. Es la segunda mejor marca de la década junto a la edición 2023-2024, solamente superada por el 2020-2021, donde había 13 jugadores, aunque solo 11 lograron tener minutos con el devenir de la competencia, ya que Matías Vecino no tuvo actividad por lesión y Facundo Pellistri integró el banco de suplentes del Manchester United, pero nunca ingresó.

¿Quiénes juegan esta temporada?

De los diez jugadores celestes, hay seis que estuvieron en el Mundial 2026: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar, Ronald Araújo y Mathías Olivera. El volante central surgido en Fénix fue operado de ligamentos cruzados en julio tras la lesión que sufrió ante España, por lo que difícilmente pueda tener participación en Manchester United.

Jugadores uruguayos en la Champions League 2025-2026 Shakhtar Donetsk - Alan Maturro Galatasaray - Lucas Torreira Liverpool - Ronald Araújo Manchester United - Manuel Ugarte Betis - Facundo Bernal Real Madrid - Federico Valverde Sporting Lisboa - Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar Nápoli - Mathías Olivera Villarreal - Santiago Mouriño

Los grandes partidos de la primera fecha

Se disputarán 18 encuentros entre martes y jueves, por lo que, claramente, no todos despiertan el mismo entusiasmo. Los más destacados serán el enfrentamiento en el Bernabéu entre Real Madrid e Inter de Milán el martes a las 16.00 -con Federico Valverde como capitán merengue-, y los dos juegos del miércoles a la misma hora: Nápoli de Mathias Olivera recibirá a Arsenal y Liverpool, de Ronald Araújo, con Atlético Madrid.

Villarreal de Santiago Mouriño debuta de visita ante Borussia Dortmund y Betis de Facundo Bernal va a Francia para jugar contra el Lille, ambos el martes. El miércoles, Sporting Lisboa de Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar recibe a Galatasaray de Lucas Torreira en duelo de uruguayos. La participación celeste se cierra el jueves a las 13.45 con Shakhtar Donetsk de Alan Maturro en Holanda ante el PSV Eindhoven.