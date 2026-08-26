Arrancó la Copa AUF Uruguay: Defensor Sporting y Rentistas empataron sin goles

El equipo de Mauricio Larriera dominó el juego pero no pudo quebrar el arco del bicho colorado, que tuvo al arquero Carlos Techera como gran figura.

Precedido por la entonación del himno nacional, en un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia, se jugó el primer partido de la Copa AUF Uruguay 2026, en la fría tarde noche del Franzini.

Defensor Sporting, campeón de las tres primeras ediciones del torneo, empató sin goles ante Rentistas en la primera fecha del grupo 2 de la llave profesional. El violeta impuso condiciones en un partido en el que ambos equipos salieron con oncenas alternativas, pero se encontró con el arquero Carlos Techera, principal responsable del cero en la valla colorada, y se fue hundido en la frustración y la bronca, en medio de una complicada temporada.

Sin acierto

En la primera media hora Defensor fue con todo arriba y el juego se dio casi enteramente en campo de Rentistas. El violeta atacó por derecha, con las subidas de Lucas Agazzi, uno de los titulares habituales que fue de arranque y fue el más claro para buscar opciones ofensivas. Combinó por esa banda con Alex Perdomo, puntero que estuvo muy movedizo para desmarcarse y llegar al fondo, pero errático para centrar o cerrar la jugada.

Las más claras del violeta fueron por arriba. Un centro de Agazzi encontró la cabeza de José Neris, hoy el 9 titular del equipo, que obligó a la primera gran atajada de Techera. Después, el arquero del bicho sacó al córner un tiro de Agazzi sobre el caño izquierdo, y tuvo otra notable tras un tiro de esquina y un rebote que quedó suelto en el área.

Con el paso de los minutos, el ataque violeta se fue enfriando como la noche y como el arquero Lucas Machado, que a esa altura era un espectador de lujo en el arco de la calle Herrera y Reissig, y el bicho colorado se animó. Consiguió hilvanar un par de ataques prometedores por derecha, aunque sin peligro determinante sobre el arco violeta.

Hay arquero

El trámite fue el mismo en el segundo tiempo, al que Defensor salió decidido a buscar el resultado y en pocos minutos volvió a exigir a Techera, que sacó un tiro de Nicolás Wunsch arriba.

Cuando no apareció Techera fue porque el violeta definió mal las jugadas, que volvió a tener un par muy claras en el arranque del complemento. Otra vez el bicho colorado pasó el sacudón y vio que podía ganarlo. Douglas Bittencourt lideró algún contragolpe peligroso, pero la más clara fue una gran jugada que incluyó una devolución de taco en el área y que Simón Bentancur definió de zurda a las manos de Machado.

El árbitro Kevin Fontes tuvo algunas dificultades para hacer cumplir las nuevas reglas que desalientan la pérdida de tiempo, táctica que el bicho colorado empleó ocasionalmente, para despertar la furia acalorada de la platea violeta del Franzini. Más allá de esto, el violeta no supo traducir el dominio de juego en una ventaja en el marcador y el primer partido de la copa se cerró sin goles.