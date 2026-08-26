El cambio sustancial será en la Sudamericana, que volverá a las series de ida y vuelta en su fase previa para llegar a los grupos.

Conmebol anunció el calendario para la próxima temporada y modificó el formato de la primera instancia de la Copa Sudamericana a partir de 2027. La primera fase será en series de ida y vuelta, dejando atrás el sistema de partido único que se utilizó en las últimas ediciones para definir a los clasificados de cada país. Esto se hizo para emparejar las posibilidades, ya que el sorteo definía aleatoriamente qué equipo afrontaba el partido clave como locatario. En esta instancia participan equipos de todos los países, menos de Argentina y Brasil, que van directo a fase de grupos.

La modificación fue anunciada junto con el calendario de las competencias continentales para la próxima temporada. A la primera fase clasifican cuatro equipos uruguayos, que serán los que estén ubicados entre los puestos 4 y 7 de la tabla anual. En caso de que el campeón de la Copa Uruguay sea uno de los primeros tres de la anual, el cuarto irá a la Libertadores y se sumará el octavo a la Sudamericana.

El calendario continental

La Sudamericana comenzará el 3 de marzo y tendrá el sorteo de la fase de grupos el 17 del mismo mes. La fase de grupos se disputará entre el 7 de abril y el 26 de mayo. Después del receso de mitad de año, las fases eliminatorias de ida y vuelta comenzarán en agosto. Ahí no habrá modificaciones de la forma de disputa que se está utilizando actualmente.

Los octavos de final están previstos desde el 11 de agosto, mientras que los cuartos de final se jugarán el 8 y el 15 de setiembre y las semifinales el 13 y el 20 de octubre. La final única está fijada para el sábado 20 de noviembre de 2027 en país a definir.

La Copa Libertadores, en tanto, tendrá un calendario similar, aunque comenzará antes. Las fases preliminares arrancarán el 3 de febrero, el sorteo de la fase de grupos será el 17 de marzo junto con el de la Sudamericana, y la fase de grupos se disputará entre abril y mayo. La final será el 27 de noviembre, una semana después de la definición de la Sudamericana.

Antes del inicio de la Sudamericana se disputará la Recopa. El partido de ida entre los campeones de ambos torneos en 2026 será el 17 de febrero y la revancha el 24.