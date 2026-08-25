Peñarol y Montevideo City Torque chocan por Copa AUF Uruguay

El carbonero y el ciudadano, que tienen pendiente su juego por el Clausura, se estrenan este miércoles en la copa con un ojo puesto en sus trascendentales compromisos próximos.

Arrancó la quinta edición de la Copa AUF Uruguay. Este miércoles debuta el último campeón, Peñarol, en el estadio Centenario ante Montevideo City Torque.

Se puede decir que el choque llega con expectativas acumuladas, tras el incidente en la red lumínica del Charrúa que impidió que se jugara el partido entre ambos por la primera fecha del Clausura, pero también en un momento agitado del calendario para ambos: el equipo de Diego Aguirre ya tiene la cabeza puesta en el clásico del próximo domingo, por lo que se prevé una rotación en el equipo; los de Marcelo Méndez, aunque con más tiempo por delante, se preparan para jugar –la segunda semana de setiembre– los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el que ya es su mejor desempeño histórico a nivel internacional.

Más allá de prioridades y objetivos, la todavía incipiente Copa AUF Uruguay pretende seguir sumando prestigio como competencia doméstica y por segundo año premia al campeón con una importante clasificación a la Copa Libertadores próxima (como Uruguay 4), por lo que resulta cada vez menos desestimable (cabe recordar que todavía en su tercera edición había resistencia entre los clubes, y siete de ellos, incluido Peñarol, se negaron a participar ante la “imposición de un nuevo torneo”).

Así como lo habían hecho antes por el partido pendiente del Clausura, Peñarol y Torque llegaron a un acuerdo para trasladar este partido de Copa AUF Uruguay, inicialmente fijado en el Campeón del Siglo, al estadio Centenario, donde jugarán este miércoles a las 20.15.

Rotación carbonera

Se espera que Diego Aguirre dé descanso a varios de sus jugadores titulares, que vienen de un duro partido en Maldonado y se preparan para el clásico del domingo, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura.

La rotación puede incluir la titularidad de algunos juveniles que esperan por sus primeros pasos en el primer equipo aurinegro y otros que ya han sumado algunas participaciones, como el lateral derecho Kevin Rodríguez, el mediocampista Tomás Olase o Brandon Álvarez en el ataque. Es probable que ante Torque sea titular en el arco Sebastián Britos, para darle descanso a Washington Aguerre, la figura del equipo en el empate con Deportivo Maldonado.

En la defensa ya están descartados Mauricio Lemos y Nahuel Herrera, ambos lesionados, y se abre la chance para el ingreso como titular de alguno de los zagueros juveniles del plantel, como Ignacio López o Máximo Machado, firmes en el equipo de la tercera del carbonero. En el ataque, Aguirre no contará con Jonathan Rodríguez, que sufrió un desgarro después de haber sumado sus primeros minutos en su vuelta a Peñarol.

Méndez con ventaja

Marcelo Méndez no enfrenta la necesidad de dar descanso a sus titulares, más allá del compromiso por la cuarta del Clausura ante Defensor Sporting en el Franzini, fijado para el sábado.

El equipo cobró ritmo y, además de eliminar a Tigre en octavos de final de la Sudamericana –ganándole ambos partidos–, también le ganó a Juventud, de visita en Las Piedras, y goleó 5-1 a Wanderers en el Charrúa, para arrancar con puntaje perfecto el Clausura. Es difícil que Méndez haga demasiados cambios en una oncena que viene sólida y que puede sacar mucho provecho de un buen partido ante Peñarol por la Copa, tanto por las posibilidades del torneo mismo como por lo que significaría en cuanto espaldarazo anímico de cara a lo que viene.

El resto de la primera

Además del juego entre Peñarol y Montevideo City Torque, este miércoles se jugarán otros cinco partidos de Copa AUF Uruguay. A las 15.00, la jornada comenzará en Jardines del Hipódromo, donde Danubio recibirá a Atenas. A la misma hora pero en Las Piedras, Juventud enfrentará en el Parque Artigas a Oriental de La Paz. Progreso y River Plate se medirán en el Parque Paladino a la misma hora, mientras que en el Parque Prandi, a las 17.30, Plaza Colonia recibirá a Cerro Largo.

El jueves, la actividad también arrancará a las 15.00, con el partido entre Fénix y Liverpool en el Parque Capurro, mientras que a las 18.15, en la previa del partido de la selección uruguaya de básquetbol por eliminatorias para el Mundial en el Antel Arena, Nacional jugará contra Albion en el Gran Parque Central.

La primera fecha de la llave de equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay se completará el 9 y 10 de setiembre.