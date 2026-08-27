Copa AUF Uruguay: Liverpool empezó con el pie derecho

Liverpool, en estos momentos único puntero del Clausura tras tres fechas, arrancó con victoria en su estreno por Copa Uruguay. Fue 2-0 sobre Fénix, pero lejos de ganar con tranquilidad, el negriazul sufrió en varios tramos del juego y hasta pudo empezar perdiendo o ser empatado.

El partido, correspondiente al grupo 6 donde también juegan Boston River y Colón –que recién se enfrentarán el 9 de setiembre–, tuvo como goleadores al argentino Ramiro Degregorio, que definió abajo antes de los 15 del segundo tiempo, y a Diego Romero, que, contraataque mediante, puso el segundo pasada la hora.

Dos cuestiones para leer de este partido entre un equipo de la A y uno de la B. La primera es que Liverpool tiene un muy buen plantel. Con todos jugadores que son suplentes, el equipo titular de los negros tuvo a Martín Campaña en el arco, a Diego Didí Zabala y Diego Romero en la mitad de la cancha, y a Degregorio y Facundo Barceló en ataque; cualquiera de ellos, de estar bien, son titulares en la mayoría de los equipos de Primera División. También pudo verse el debut de Rafael Haller, que entró desde el vamos como carrilero.

Lo otro para destacar es que, en varios cruces, los equipos de la B hicieron buenos partidos. Lo más destacado fueron las victorias de Plaza Colonia (contra Cerro Largo) y de River Plate (contra Progreso), pero también Rentistas se plantó firme ante Defensor Sporting para sacar un empate, y hasta los que perdieron, como Atenas y el propio Fénix, estuvieron más que a la altura.

En la tarde del jueves jugarán Nacional y Albion en el Gran Parque Central. La primera fecha se completará en setiembre, cuando se jueguen los cuatro partidos pendientes: Racing-Central Español, Deportivo Maldonado-Wanderers, Cerro-Cerrito y el citado Boston River-Colón.