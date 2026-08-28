Eliminatorias: Bahamas le ganó de visitante a Uruguay en un juego clave

Fue triunfo de los isleños 103-94 en un partido donde la selección visitante dominó de principio a fin.

Uruguay sigue en zona de clasificación al Mundial 2027, pero perdió de local ante un rival directo que le quiere dar caza. Los isleños mostraron muchísimo talento individual para quedarse con el partido ante un equipo celeste que luchó desde la defensa en una noche poco clara en ataque.

El arbitraje no fue bueno, pero el equipo de Gerardo Jauri terminó muy malhumorado, recibiendo cinco faltas técnicas que le dieron libres al rival. No es fácil dar el paso para sacar boleto a un torneo grande; en la segunda ronda sube el nivel de los rivales. Será difícil lograr algo que para Uruguay no sucede hace 41 años. El lunes hay otra final ante Puerto Rico, que perdió ante Argentina y fue una buena noticia en el dolor de la derrota.

Esperadas rachas

El básquetbol es un deporte de rachas, mucho más al jugar contra un equipo caribeño. Los centroamericanos juegan a correr y tirar, les importa poco el contexto, y Bahamas no fue la excepción. Al mantener siempre el mismo ritmo, la visita se fue solamente seis puntos arriba cuando tenía 17 de diferencia promediando el segundo cuarto.

Uruguay arrancó dormido ambos cuartos y los isleños pusieron parciales lapidarios. Es un equipo que explota muy bien la mala selección de tiros. Anotó diez puntos de contragolpe y siete tras pérdidas. El elenco dirigido por Gerardo Jauri comenzó atacando desde el pick and roll de Bruno Fitipaldo y Pablo Gómez, que fue rápidamente ajustado por el rival. Lo mejor fue en la captura de rebotes dominando en los dos aros, con seis unidades de segunda oportunidad y evitando que Bahamas tomara ofensivos en el primer cuarto.

Los caribeños se fueron solo tres puntos arriba, pero hicieron un cambio táctico para el inicio del segundo chico que fue mortal. Jugaron las cortinas directas entre chicos, a la celeste le costó discernir los cambios, hubo desajustes defensivos y los perimetrales de la visita generaron de manera fácil para los puntos por última de los internos. Además, Isaiah Mobley estuvo insoportable con 3/3 en triples, uno con falta incluida.

El arbitraje fue desprolijo, Uruguay se malhumoró. Hubo muchas faltas, el ritmo se hizo cansino y yendo a la línea la celeste empezó a reconstruir. En el cierre hubo una catarata de tres triples en fila: dos de Santiago Véscovi y uno de Joaquín Rodríguez.

El Antel Arena se levantó para festejar una reacción que no se veía por ningún lado. El elenco de Jauri no jugó un buen primer tiempo, pero se llevó la diferencia adversa de seis puntos (54-48) como premio al descanso largo. Bahamas tiró 57% en triples y 60% en dobles, porcentajes excelentes en sus lanzamientos. Además, se repartieron 18 asistencias, demostrando que su fluidez ofensiva fue muy buena.

Por detalles

En el segundo tiempo, Bahamas dominó el resultado sin grandes diferencias. Ya no fluyó tanto colectivamente. Domnick Bridgewater desde el uno contra uno fue dominante y Buddy Hield, jugador de Atlanta Hawks, fue vital desde el goleo. Uruguay fue liderado desde Joaquín Taboada de la defensa para correr la cancha y Bruno Fitipaldo asumió más que en el primer tiempo. La celeste se llegó a poner a cuatro, pero un triple de Hield sobre la chicharra le devolvió siete a los isleños.

Uruguay elevó el malhumor en el complemento, Jauri salió descalificado por dos técnicos y Nicolás Mazzarino debió pasar rápidamente de asistente a entrenador. Sin jugar bien, la celeste encontró un descollante Rodríguez, acompañado por Taboada para llegar a pasar por uno.

En el momento de quiebre se dieron varias situaciones cumbres. Hield anotó dos triples desde la esquina que fueron vitales. Mazzarino decidió jugar con cuatro chicos y Bahamas anotó puntos de segunda oportunidad. Rodríguez siguió tirando del carro y Martín Rojas fue vital en ambos costados. Además, Taboada anotó otro doble de corrida para sostenerse en juego.

La quinta de Véscovi fue determinante, una infracción que dio la sensación de no ser a falta de 1.37 para el final. Rodríguez protestó y se llevó la segunda técnica y se fue descalificado. En una jugada, la visita tuvo cuatro libres consecutivos y la celeste perdió a sus dos figuras ofensivas. En el cierre, los caribeños estiraron la renta final.