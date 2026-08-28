La del clásico: arranca la cuarta del Clausura

Este viernes vuelve la actividad del campeonato uruguayo, que tiene como plato principal el clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo.

Consumada la actividad del inicio de la Copa AUF Uruguay, este viernes inicia la cuarta fecha del Torneo Clausura, que tiene a Liverpool como líder solitario con puntaje perfecto y destacada producción goleadora (nueve goles en tres partidos), para empezar a meterse en la conversación rumbo a la definición del campeonato.

Boston River y Montevideo City Torque –este último con un partido menos por el pendiente de la primera fecha ante Peñarol– completan el podio en la foto actual de la tabla, y aunque todavía el torneo es incipiente, son dos equipos que muestran crecimiento y solidez en esta parte de la temporada y pueden sacar chapa de candidatos si logran sostenerse.

En la tabla anual Peñarol, con el mencionado partido menos, Deportivo Maldonado y Racing miran todo desde la cima, pero tienen por delante duros compromisos. El equipo de Diego Aguirre buscará mantener la ventaja, que es ahora de un punto sobre sus escoltas, recibiendo al Nacional de Daniel Carreño en el Campeón del Siglo.

Así se juega la cuarta

Montevideo Wanderers y Central Español inauguran la fecha el viernes, a las 19.00, en el Parque Viera. El bohemio de Mathías Corujo viene de caer con una dura goleada ante Torque en su primera derrota por los puntos desde el Apertura (en el Intermedio perdió solamente la final frente a Peñarol), y busca retomar la senda. El palermitano también busca recuperarse del mal momento deportivo que desembocó en la salida del técnico Diego Osella, por lo que tendrá el debut de Antonio Pacheco al costado de la línea de cal.

El grueso de la actividad será el sábado, que tendrá cuatro partidos. De mañana, a las 11.00, habrá un juego crucial en la tabla del descenso: Progreso y Danubio son los dos equipos más comprometidos, con el gaucho de Tabaré Silva ya prácticamente condenado a bajar, y la franja, donde acaba de asumir Leonel Rocco como técnico, con algo de ventaja y una mínima y lejana esperanza. Se miden en el Parque Paladino. Más tarde juega el otro escolta en la anual, Deportivo Maldonado, que visitará a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras, a las 14.00. En ese mismo horario, pero en el interior, en el Campeones Olímpicos de Florida, jugarán Boston River y Cerro. El último partido sabatino será a las 17.00 en el Franzini, donde un Defensor Sporting necesitado y de mal andar será anfitrión ante el difícil Montevideo City Torque de Marcelo Méndez.

El domingo arranca con el clásico que se juega a las 15.30 en el escenario carbonero. La presión y la obligación están del lado del equipo de Diego Aguirre, por jugar en casa y por la necesidad de mantener intactas sus aspiraciones y el liderazgo en la anual, en un momento con algo de incertidumbre luego del partido en Maldonado. Para el tricolor, con el ciclo todavía embrionario de Daniel Carreño, que busca reordenar las piezas y potenciar un equipo hundido y endeble, la oportunidad de bajar al clásico rival es inmejorable, pero un mal resultado sepultaría sus ilusiones de campeonato.

El domingo el último partido se trasladará a Melo, donde el puntero Liverpool no la tendrá fácil para mantener su puntaje ideal en el Ubilla, donde Cerro Largo suele hacerse fuerte; jugarán desde las 19.00. El cierre de la fecha, por último, será en el Parque Roberto el lunes 15.30, donde Racing recibe a Albion.

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