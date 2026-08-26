La sub 20 de Forlán conoce el fixture para los Juegos Odesur

La celeste dirá presente en Santa Fe, Argentina, donde jugará en el grupo B junto con Venezuela, Argentina y Paraguay.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer el fixture de la selección sub 20 para los Juegos Odesur de Santa Fe, Argentina, que se realizarán entre el 12 y el 26 de setiembre. La celeste quedó ubicada en el grupo B, donde deberá enfrentar a Venezuela, Argentina y Paraguay. El debut será el jueves 17 a las 14.00 frente a Venezuela; dos días después, el sábado 19 a la misma hora, se medirá con Argentina; cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 10.00 con Paraguay.

La preparación arrancó con una derrota en el debut. El nuevo proceso, a cargo de Diego Forlán, tuvo su primer partido el pasado martes, en un amistoso a puertas cerradas disputado en el Complejo Uruguay Celeste. Uruguay cayó 2-0 ante Paraguay, que fue superior durante los 90 minutos.

Para esa presentación el cuerpo técnico eligió una alineación con Felipe Ortiz en el arco y con la cinta de capitán; una línea defensiva integrada por Facundo Balatti, Benjamín García, Rodrigo Álvez y Nahuel Pérez; la zona de volantes arrancó con Ezequiel Amaro, Mauro Martínez y Nahuel López; y en el ataque jugaron Facundo Aristegui, Facundo Martínez y Thiago Fernández.

La revancha entre Uruguay y Paraguay será el jueves a las 15.00, también en el Complejo Celeste.

Los Juegos

En esta edición de los Odesur, Uruguay competirá en 50 disciplinas, 15 más que en 2022, y llevará la delegación más grande de su historia en este certamen, unos 350 deportistas, aunque el número definitivo de deportistas recién se conocerá en algunas semanas. La cita será, según las disciplinas, en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La lista de deportes convocados incluye, entre otros: atletismo, bochas, bowling, boxeo, canotaje de velocidad, ciclismo (BMX freestyle, MTB, pista y ruta), las tres modalidades ecuestres (adiestramiento, evento completo y salto), esgrima, esports, fútbol masculino y femenino, gimnasia artística, golf, handball, hockey, judo, karate, luchas, las distintas pruebas de natación (carrera, artística en dueto y en equipo, y aguas abiertas), waterpolo, remo olímpico y coastal, rugby seven, surf, taekwondo, patín artístico, skateboarding, pádel, las tres variantes de pelota (frontball, trinquete y frontón), pentatlón moderno, pesas, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vóley playa y vela.