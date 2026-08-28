Mundial de remo: Bruno Cetraro clasificó a semifinales

Este sábado, el uruguayo competirá por un lugar en la gran final de la carrera individual masculina; más tarde, Nicole Yarzon y Felipe Klüver comparten bote en la prueba de doble mixto.

El Mundial de remo 2026, que se extiende hasta este domingo en Países Bajos, continúa con buen protagonismo de los remeros uruguayos, que dan cuenta del crecimiento y la consolidación de la disciplina en nuestro país en la competencia en el más alto nivel internacional.

Este viernes, Bruno Cetraro consiguió un importante logro y aseguró su lugar en las semifinales del single abierto masculino, modalidad olímpica y carrera estrella de la competencia, en la que el uruguayo mantiene posibilidades de pelear por los primeros lugares. En la tarde del sábado, Cetraro remará en la semifinal, en la que competirá con algunos de los máximos exponentes de la categoría y buscará meterse en la final del domingo.

Este mismo sábado, pero en la prueba de doble mixto, Nicole Yarzon y Felipe Klüver ponen la bandera uruguaya en la eliminatoria que dirime los clasificados a la semifinal de la modalidad.

Por un lugar en la final

Cetraro arrancó su participación en el Mundial con una carrera eliminatoria en la que terminó segundo, para sellar su pasaje a cuartos de final. En esta instancia, este viernes, repitió ubicación y se metió en las semifinales con un tiempo de 6:47.71, únicamente mejorado por el noruego Jonas Juel, quien lideró la carrera y fijó el cronómetro en 6:44.97 a su llegada. Tercero, y último clasificado a la semifinal, fue el griego Stefanos Ntouskos, con un tiempo de 6:50.26.

Son 12 los remeros de la modalidad de single abierto masculino que competirán en semifinales, divididos en dos carreras de seis competidores. Cetraro largará en la primera semifinal, este sábado a las 15.19 en el carril 2. Sus oponentes serán el rumano Mihai Chiruţă, el alemán Oliver Zeidler, el estadounidense Samuel Melvin, el irlandés Fintan McCarthy y el ruso Aleksandr Kovalskii, quien por la suspensión del Comité Olímpico Ruso compite como atleta individual neutral. Para meterse en la gran final, el uruguayo deberá llegar entre los tres primeros.

De a dos

Nicole Yarzon y Felipe Klüver ya completaron una auspiciosa participación individual en competencias por medallas, y ahora aunarán esfuerzos en la prueba de doble mixto que se disputará este sábado.

La dupla de remeros uruguayos competirá en la tercera carrera eliminatoria, a las 16.17. Remarán contra representantes de República Checa, Francia, Alemania y Estados Unidos; estos últimos dos son las principales potencias de la disciplina. Del mismo modo, Yarzon y Klüver deberán llegar entre los tres primeros para seguir en carrera por el gran premio.