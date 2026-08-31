Racing se subió nuevamente al liderazgo de la Anual

Con un gol buscado, perseguido y esperado durante casi todo el partido, Racing venció 1-0 a Albion en el Parque Roberto y recuperó la punta de la tabla más importante, la anual. Quedó como único líder, igual que sucedió cuando logró su mayor conquista histórica: el Apertura de esta temporada.

El gol fue del argentino Agustín de la Cuesta, joven veintiañero venido de River Plate, que ya lo había intentado en la primera parte. En la segunda, cuando el tiempo empezaba a apretar, completó una gran jugada del ataque racinguista metiendo un zurdazo cruzado y potente que venció por fin la resistencia, hasta ese momento, perfecta, del arquero Sebastián Jaume.

Ahora el equipo de Cristian Chambian lidera la anual con 49 puntos, dos más que los 47 de Peñarol, que tiene un partido menos jugado, pero tras caer en el clásico ante Nacional quedó expuesto, y tres más que Deportivo Maldonado. Albion, con cero puntos de los 12 que jugó en el Clausura, ha perdido pie en la suma de puntos del año.

Luces y no sombras

Algunas opacas teorías de la narración del fútbol podrían decir que, en los primeros 20 minutos en el Parque Roberto, lo único que brilló fue el sol, esplendoroso en la invernal tarde montevideana. Eso sería para contraponer los efectos estéticos del juego. Sin embargo, no tendría en cuenta valiosas consideraciones técnicas que aportaron ambos colectivos en esa primera mitad del tiempo inicial, cuando ambos pudieron sustentar y neutralizar los intentos de los rivales.

Es decir, en 20 minutos no pasó nada de peligro frente a los arcos, porque antagonista y protagonista fueron dominados por la acción defensiva de quien correspondiera. No obstante ello, quedó la sensación de que el local, Racing, mostró un posicionamiento o un empuje ligeramente superior al de Albion. Tal vez no más que por una cuestión emocional de jugar en casa; tal vez por una cuestión puntual: si los albiverdes se llevaban los tres puntos, se quedarían, por lo menos por una semana, con la tabla anual.

Fue justamente en el medio de la parte inicial cuando Racing estuvo a nada de abrir el marcador. Solo no fue gol, después de una precisa jugada por bandas de los cerveceros, porque Sebastián Jaume hizo una enorme atajada que evitó el primer grito de la tarde. No fue la única de Jaume, quien por lo menos tres veces más —aunque una terminó anulada en una jugada preparada con un cabezazo del argentino Felipe Álvarez por posición adelantada— terminó salvando su arco. El joven golero fue postergando la apertura del marcador por parte de sus rivales.

Juan Bosca llegó hasta la línea de fondo y sacó un centro pasado. Yury Oyarzo llegó por la otra banda, la izquierda, y rearmó la jugada con un pase atrás para la llegada de frente del argentino Agustín de la Cuesta, quien sacó un zurdazo contra el palo que fue resuelto por Sebastián Jaume con una gran atajada.

Al final se fueron a los vestuarios para el entretiempo con el cero en ambos arcos. Conviene destacar y reseñar que el cero en el arco de Racing fue porque Albion casi no generó jugadas de peligro, mientras que el cero en el arco de la visita fue por la presencia de Sebastián Jaume. El arquero tuvo un montón de atajadas determinantes cuando se enriqueció el planteo ofensivo de tres cuartos para adelante, con los Da Silva generando peligro por la derecha y por el centro, y el joven olimareño Rodrigo Gadea, de 20 años, que se apostó por la izquierda y fue peligrosísimo al generar jugadas al segundo palo junto con Yury Oyarzo.

De la Cuesta sin bajada

El segundo tiempo replicó el modelo del final de la primera parte: con muchos ataques de Racing, cada vez más agudos, anunciando que podría venir el gol. Así pudo haber sido en aquel centro de Oyarzo en el que la pelota rebotó contra el caño derecho de Jaume tras el cabezazo de Esteban da Silva o en una de las jugadas posteriores en las que la pelota estuvo rondando la línea de gol, solo que de la parte en la que no se computan los tantos.

Se fueron incrementando cada vez más las llegadas al albiverde y todo indicaba que, con ese caudal de ataques, Racing estaba cerca del primero. Y tanto y tan bien martilló y atacó Racing que, al final, ya con Franco Suárez en la cancha haciendo valer su zurda, la armó por izquierda y jugó hacia Sebastián da Silva, que se posteó de muy buena manera y la sacó hacia atrás para el ingreso del argentino Agustín de la Cuesta —el pibe de 20 años formado en el semillero de River Plate argentino, que vino a volcar la cancha en Sayago—. Esta vez, el argentino sacó un zurdazo absolutamente inatajable para Jaume, cruzado, potente y bien ubicado, que terminó en el anunciado gol de los locales.

Después del gol, Albion reaccionó ligeramente, pero de ninguna manera pudo superar la buena defensa de Racing, que se plantó bien y recuperó la punta de la tabla anual, cosa que ya había conseguido en el momento más épico de su historia, cuando meses atrás ganó el Apertura y estrenó la tabla que suma los puntos de todo el año como líder único y absoluto.