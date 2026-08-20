El astro brasileño jugará un partido en Ravenna de la C de Italia, en un acuerdo que arrastra fines comerciales ya que se convertirá en accionista del club.

Ravenna Football Club fue fundado en 1913 y se prepara para el debut en la Serie C, tercera categoría del fútbol italiano. Los leones aurirrojos tuvieron algún paso por Segunda División, pero durante toda su historia disputaron torneos de ascenso. Oficia de local en el estadio Bruno Benelli, con capacidad para más de 12.000 personas, y hace unos años la institución pasó a ser propiedad de Ignazio Cipriani, integrante de la familia perteneciente al grupo Cipriani.

Ronaldinho es amigo del presidente del club y, por tanto, llegaron a un acuerdo para que el brasileño de 46 años vuelva a la actividad profesional. El campeón del Mundial 2002 con Brasil y figura en los principales equipos de Europa se comprometió a jugar un partido oficial con el equipo.

“Esto no es una estrategia de marketing ni una farsa. Ronaldinho se convertirá en accionista del Ravenna, ese es el punto central de la operación. También ha optado por hacer un regalo extraordinario a la ciudad y a su nuevo club. Saltará al terreno de juego con el Ravenna en un partido profesional oficial, con un objetivo claro y romántico: intentar marcar el último gol de su carrera”, declaró Cipriani.

Ronaldinho ya está en Italia y se comenzará a preparar con el resto del plantel. Ravenna debutará el próximo lunes, visitando a Reggiana. “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. Que empiece la magia”, dijo el brasileño. Agregó que quiere “volver a bailar con la pelota”.

Su presentación será en la playa, en la noche italiana y se espera que al evento concurran entre 5.000 y 6.000 personas. La llegada de Ronaldinho también trae un acuerdo comercial con la empresa Nike.

Ronaldinho comenzó en Gremio, luego pasó por grandes de Europa como París Saint Germain, Barcelona y Milan. En su retorno a Brasil jugó en Flamengo, Atlético Mineiro –club con el que ganó la Copa Libertadores– y Fluminense. En el medio jugó en Querétaro, de México.