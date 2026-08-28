Se juega la fecha 16 de la B

Durante un partido de la segunda fecha de la Fase Regular de segunda división, en el Parque Palermo (aarchivo, mayo de 2026).

Este fin de semana se juega la fecha 16 de la fase regular de la Segunda División Profesional, torneo que está extremadamente parejo y marcado por una saludable incertidumbre rumbo a la definición de la temporada.

Plaza Colonia había tomado cierta ventaja en la cima, pero en la última fecha empató y todo quedó más apretado en la tabla, donde los primeros seis —los dos que ascienden directo y los cuatro que juegan playoffs— se amuchan en una franja separada apenas por 5 puntos. Si se extiende el recorte hasta el octavo de la tabla acumulada, solo 7 puntos lo separan del líder, a falta de 11 fechas para el final. En definitiva, todo puede pasar.

Ahora, esos ocho de arriba deberán afrontar la doble competencia. Varios ya debutaron esta semana por la Copa AUF Uruguay —todos se cruzaron con equipos de la A, pero solo Plaza y River ganaron, Rentistas empató y Atenas, Oriental y Fénix perdieron— y otros lo harán próximamente, pero resta ver si la creciente exigencia competitiva repercute sobre la puja por el soñado ascenso.

Cuatro el sábado

La fecha se inaugura en el Parque Palermo el sábado a las 10.00, donde Colón recibe a Tacuarembó. El tricolor de Brazo Oriental está sexto, en la última casilla de clasificación a los playoffs por el tercer ascenso, y buscará sumar para mantenerse, ante el equipo del norte del país que todavía está lejos de aspirar a un premio esta temporada.

A las 13.00, la actividad se traslada al Parque Ancap para el duelo entre Uruguay Montevideo y La Luz, dos equipos que van igualados en la tabla general, un poco distantes de los puestos más jugosos, pero con el celeste de Pueblo Victoria más obligado, porque es el último en la tabla del descenso, y viene de perder por goleada ante Cerrito.

El auriverde, precisamente, juega más tarde en el Parque Palermo, donde lo recibe Huracán de Paso de la Arena a las 16.00. El equipo que ahora dirige Pablo de Ambrosio está tercero (con los mismos puntos que Atenas, pero con un gol menos en el saldo) y en alza, y tiene a uno de los más destacados del campeonato, Jonathan Isasmendi, que con 10 tantos es actualmente el goleador del torneo.

La jornada se cierra a las 19.00 en el estadio Artigas de Paysandú, donde el sanducero será anfitrión frente a Atenas, el equipo carolino que sufrió una dura caída por Copa Uruguay entre semana y busca volver a la victoria para no perder terreno en la parte alta de la tabla. Paysandú sumó buenos resultados que le permiten respirar en la funesta zona baja, pero no puede descuidarse.

Tres más el domingo

El domingo, Fénix y Miramar Misiones juegan a las 10.00 en el Parque Capurro. El albivioleta aspira a sumar de a tres ante el último de la tabla general, lo que le puede valer alguna ventaja en la tabla dependiendo de otros resultados. El cebrita no levanta cabeza y está cada vez más complicado con el descenso, aunque todavía puede soñar con salvarse.

River Plate y Rentistas, dos que vienen de jugar la Copa Uruguay y que están igualados en la tabla, se enfrentan en el Saroldi a las 13.00. La fecha se cierra con el partido del líder, Plaza Colonia, que visita a Oriental en el Parque Palermo a las 20.30.