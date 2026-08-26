Copa AUF Uruguay: Danubio, Juventud y River Plate arrancaron ganando

Este miércoles, en los cruces entre equipos de Primera y Segunda División, el darsenero fue el único de la B que ganó.

La primera fase de la Copa AUF Uruguay, en la que compiten los 24 equipos profesionales (16 de Primera División y 8 de la Segunda), divididos en seis grupos, se puso en marcha este martes con el empate entre Defensor Sporting y Rentistas en el Franzini, correspondiente al grupo 2, que también integran Plaza Colonia y Cerro Largo.

La jornada del miércoles se puso en marcha con otros tres partidos en los que se midieron equipos de la A con equipos de la B, parte crucial del atractivo cruce competitivo que ofrece la copa. En dos de ellos se dio el resultado que se podría considerar esperable, con triunfos de las escuadras de la máxima categoría, mientras que en el restante tampoco se puede hablar de sorpresa, porque el derrotado –Progreso– ya está, por nivel y desempeño, más cerca de la B que de la A.

Danubio, que atraviesa una muy mala temporada y acaba de estrenar DT con la llegada de Leonel Rocco, que intentará hacer zafar al equipo del descenso, consiguió una victoria muy importante de local en el María Mincheff de Lazaroff, porque perdía 2-0 con Atenas, y lo dio vuelta para imponerse 3-2, en el grupo que comparten con Peñarol y Montevideo City Torque, que juegan más tarde.

Todos los goles fueron en el primer tiempo. Atenas se puso en ventaja con gol de penal de Facundo Milán, apenas pasados los 5 minutos de juego, y Lucas Bassadone aumentó la diferencia cerca de los 20, con un buen tiro desde fuera del área que se metió contra el palo. Pero la franja se metió rápidamente en partido, primero con el descuento de Sebastián Papelito Fernández –que volvió a ser titular después de varios partidos y fue de los mejores en el ataque– de penal, y pocos minutos después con el empate de Alexander Velázquez, que recogió un rebote luego de un gran intento de Papelito que dio en el travesaño. Sobre el cierre del primer tiempo, Ivo Constantino le dio a Danubio la ventaja, que sería definitiva, con un buen cabezazo abajo, contra el palo, tras un tiro libre desde el costado.

En el duelo de vecinos canarios, Juventud le ganó por la mínima y con lo justo a Oriental de La Paz. El equipo de Sergio Blanco se puso en ventaja también con un gol de penal tempranero, al minuto y monedas. El árbitro Esteban Guerra no dudó en pitar la pena máxima ante una falta leve pero existente en el vértice del área –cabe recordar que la Copa AUF Uruguay se juega sin VAR–, en una de las primeras acciones de juego, y el argentino Ramiro Peralta convirtió desde los 12 pasos para el triunfo pedrense.

Juventud y Oriental comparten el grupo 4 de la competencia con Racing y Central Español, que debutarán el 9 de setiembre.

Progreso, último en la tabla anual y en la tabla del descenso, continúa en caída libre. El equipo de Tabaré Silva pagó caros los errores, porque a los 3 minutos ya perdía, luego de un fallido despeje defensivo que le dejó la pelota servida a Diego Viruta Vera, que no perdonó. El atacante fue la figura del darsenero. El gaucho se fue a buscar el empate en el segundo tiempo, pero no pudo crear demasiado peligro, aunque tuvo una chance clarísima que malogró Lucas Viana. Ya en la hora, Inti López hizo un lindo gol para poner cifras definitivas en el Parque Paladino.

Progreso y River Plate disputan el grupo 5 junto con Nacional y Albion, que se enfrentan este jueves.