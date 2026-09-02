Danubio emitió un comunicado tras los hechos de violencia en el Charrúa

Danubio estaba perdiendo 2-0 ante Montevideo City Torque en el Charrúa por la Copa Uruguay cuando un reducido grupo de hinchas ingresó al campo de juego. Uno de ellos empujó a dos futbolistas, y rápidamente el golero Kevin Martínez reaccionó y hubo agresiones mutuas con los parciales.

El trámite estaba en tiempo de descuento, por lo que el partido quedó suspendido luego de los sucesos de violencia. El franjeado le había ganado a Atenas de San Carlos en la primera fecha de este certamen, por lo que, pese a la derrota, estaba bien perfilado para la clasificación.

La molestia de los hinchas viene por el presente danubiano en la primera división del fútbol uruguayo, donde el equipo solamente ganó un encuentro de los últimos 20 que disputó, está en zona de descenso directo y el fin de semana cayó en un juego clave ante Progreso, el último de la tabla.

El clima no está bien en el conjunto de Maroñas; la relación es tensa entre un sector de la parcialidad y jugadores y dirigentes. Además, en la presente temporada pasaron cuatro entrenadores: comenzó el argentino Diego Monarriz, luego hubo un interinato de Gustavo Matosas, el Intermedio lo dirigió Leonardo Ramos, volvió Matosas y ahora está Leonel Rocco.

El próximo sábado, a las 15.00, está fijado el encuentro entre Danubio y Peñarol en el María Mincheff de Lazaroff. De todas formas, no está clara la continuidad del fútbol en Uruguay, ya que la directiva de la Mutual de Futbolistas Profesionales está reunida y analiza parar la actividad por los hechos de violencia que sufrieron sus asociados del plantel danubiano.

Foto: Danubio

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