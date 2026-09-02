Destino europeo: Sebastián Cáceres jugará en el Celta de Vigo

El defensor de la selección uruguaya deja el América de México tras seis temporadas y firma con el club gallego hasta 2030.

Sebastián Cáceres es nuevo jugador de Celta de Vigo. Este martes, el club gallego anunció oficialmente la llegada del zaguero uruguayo, después de una breve campaña de expectativa en redes sociales que adelantaba el país de origen del nuevo refuerzo celtista, equipo del que acaba de salir Matías Vecino.

El defensor formado en Liverpool defendió la camiseta de América de México desde la temporada 2019-20, donde superó los 200 partidos y sumó cinco títulos locales, tres campeonatos de liga y dos copas. Tras el acuerdo con el club mexicano, Cáceres firmó contrato hasta junio de 2030 con el Celta.

En un comunicado oficial, el club de Vigo informó a su afición que Cáceres “llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos, un perfil que aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez en una temporada exigente, con el equipo compitiendo en tres competiciones”.

El conjunto celeste, que en la anterior temporada finalizó sexto en La Liga de España, se prepara para disputar la fase de liga de la Europa League, a la que volvió por segundo año consecutivo después de nueve temporadas de ausencia, a lo que se suma su participación en la tradicional Copa del Rey española.

Sobre el jugador uruguayo, el comunicado agrega que “en México se asentó como uno de los defensas más fiables del campeonato gracias a su anticipación, su capacidad para defender espacios amplios y su salida limpia de balón”.

Cáceres, que debutó en Liverpool en 2017, se consolidó en el negriazul durante un par de temporadas antes de partir a México, cuando el América pagó cerca de 2,5 millones de dólares para llevárselo. Según el sitio Transfermarkt, ahora el Celta desembolsó unos cinco millones de dólares por el defensor uruguayo, que también se ha afianzado en la selección, en la que debutó con Diego Alonso en 2022, y ya suma 26 presencias internacionales, incluyendo la totalidad de los minutos jugados por la celeste dirigida por Marcelo Bielsa en el Mundial 2026.